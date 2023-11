Una de las principales preocupaciones que tiene Fernando Hierro como Director Deportivo de Chivas es la del futuro de Veljko Paunovic como entrenador del Rebaño, debido a que los reportes indican que el serbio no ha aceptado tener charlas para la renovación de contrato, por lo que su proyecto se tambalea.

Con la llegada del exfutbolista del Real Madrid a la directiva del Guadalajara, una de sus primeras propuestas para dirigir al primer equipo rojiblanco fue el nombramiento del serbio como director técnico, situación que se concretó semanas después.

La realidad es que la dupla entre Hierro y Paunovic ha sido exitosa, hasta el momento en la Liga Mx, no ha logrado cumplir por completo las expectativas de la afición del Rebaño Sagrado, principalmente por la derrota en la Final del Clausura 2023 en donde estuvieron a punto de conseguir el título del futbol mexicano.

Sin embargo, durante poco más de un año de trabajo en conjunto han comenzado a surgir diversas situaciones que han dañado la relación y que tendrían al estratega serbio con la idea de abandonar al chiverío para el Clausura 2024, dejando en entrever su renovación de contrato.

Reintegración de indisciplinados

No es un secreto que Veljko Paunovic no tenía la intención de utilizar de nuevo a Alexis Vega y Cristian Calderón por su indisciplina en Toluca; sin embargo, Fernando Hierro exigió su reincorporación para aprovechar los activos del club y buscar el acomodo de Gru en el mercado de invierno en otro club.

Poco compromiso de futbolistas

Otro factor que tendría incómodo a Paunovic es la falta de profesionalismo de muchos futbolistas, que no cuidan su alimentación o inclusive no se brindan al máximo desde los entrenamientos, además de que no les gustan dinámicas nuevas que puedan favorecerles para sus carreras.

Refuerzos en zonas que no pidió

Un motivo de choque entre directiva y cuerpo técnico fue la contratación de jugadores en posiciones que el estratega no solicitó, en donde un ejemplo claro es Óscar Whalley, quien no es utilizado por el serbio debido a que se la va a jugar con Miguel Jiménez o Raúl Rangel.

Incapacidad de traer un delantero

Por otro lado, Pauno pidió desesperadamente la contratación de un centro delantero que redondeara su plantel y le permitiera desarrollar completamente su idea futbolística; sin embargo, pese a los intentos de la directiva no pudieron contratar a nadie más que a Ricardo Marín, quien no ha sido la solución a los problemas rojiblancos en el ataque.