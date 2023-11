No es un secreto que la relación entre Chivas y Veljko Paunovic no es la mejor en estos momentos debido a una serie de diferencias por parte del entrenador con la directiva y el cuerpo técnico, situación que tiene en suspenso la renovación del entrenador serbio, el cual tendría una petición para Amaury Vergara y Fernando Hierro para facilitar su extensión de contrato.

El estratega europeo ha tenido algunos desencuentros con los altos mandos del Rebaño debido al manejo de las situaciones en torno al vestidor, principalmente por el tema de los indisciplinados Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Rangel, a quienes no quería reintegrar al primer equipo, pero tuvo que hacerlo por orden de Hierro.

Aunado a esto, Pauno no estaría satisfecho con varios aspectos del plantel, el cual se mostraría renuente a adquirir nuevas ideas que les ayudaría a mejorar futbolísticamente como entrenar con mayor intensidad, más trabajo de gimnasio y hasta el cuidar su alimentación.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, habría enumerado algunas de las situaciones que han ocasionado que Paunovic se lo piense dos veces antes de estampar su firma y extender su estadía en la Perla de Occidente

“Ciertamente hay cuestiones que ya no le parecen a Paunovic y que no le han gustado del todo en cuanto al manejo como el tema de que en su criterio y que él se lo dijo a los tres jugadores castigados, que no iban a jugar y volvieron a jugar. Un poco la presión de Fernando Hierro y otro poco las necesidades del plantel.

“Seguramente tampoco le ha gustado a Pauno, que me han dicho que hay gente que ya no lo ve contento, lo ven haciendo caras, y toda esta situación que se generó por su salida, que nunca se dio rumbo a España”, explicó el periodista en su canal de YouTube.

¿Cuál sería la exigencia de Paunovic a Amaury Vergara y Fernando Hierro?

El mismo Chema Garrido confirmó que el estratega europeo pediría el respaldo de la directiva de Chivas para poder hacer una limpia en el plantel para sacar a los jugadores que no se están alineando a las exigencias que él propone para dar el salto de calidad en la Liga MX.

“Hay jugadores que por esa idiosincrasia del mexicano, del latino, que no les gusta tanto la disciplina que trata de imponer el europeo, temas culturales. Hay jugadores, líderes del plantel que no les gusta hacer gimnasio, hay jugadores que no se adapten cien por ciento a una dieta como debe ser de un atleta de alto rendimiento.

“Temas de cultura, que si el técnico si quisiera pudiera resolver limpiando a esos elementos de los cuales cree que el equipo puede prescindir para que pueda dar un salto de calidad desde la perspectiva del técnico y que tendría que contar con el aval y el respaldo de la dirección deportiva y de la presidencia”, explicó.

IMAGO 7