El exentrenador de los rojiblancos no se quedó callado a la hora de hablar de lo que se viene para en la fase final del torneo.

Tuca Ferretti sepulta a Chivas para el Play In con Atlas: “Es el peor futbol que he visto en mi vida…”

Ricardo Ferretti no siempre manifiesta el cariño que todavía siente por las Chivas de Guadalajara, pero su manera de indignarse cuando algo no está bien en el equipo rojiblanco deja muestra del interés que tiene en la institución donde fue campeón de Liga MX en el Verano de 1997 cuando derrotaron en la Final a Toros Neza.

El Tuca Ferretti es el entrenador más ganador en la historia del futbol mexicano, su legado también se fue forjando gracias a lo que hizo con el Rebaño Sagrado donde puso muestra de su gran capacidad y después de tres años de 1996 a 1999, ganó un título y perdió una Final en 1998 frente a Necaxa, por lo cual es una voz autorizada para hablar de los tapatíos.

Tuca Ferretti ve a Chivas jugando el peor futbol

En una de las emisiones de Futbol Picante, el Tuca hablaba del Play In y lo que se viene para estos duelos que definirá a los dos equipos que hacen falta para completar los participantes en los Cuartos de Final, los cuales saldrán de la serie entre Chivas vs. Atlas y Xolos vs. América, pero fue ahí cuando Ferretti se contuvo.

“Chivas tiene el peor futbol que he visto en mi vida, de Chivas. De veras, el peor. Ver a Chivas jugar es… híjole, vergüenza total, un equipo que veo y yo digo ‘no es posible, ¿a qué juega?’ Y no es cuestión de (Arturo) Ortega, porque él agarró ahí el moribundo y está sacando agua de la piedra, y no creo que pase sobre el Atlas”, fue algo de lo que comentó el brasileño.

En este sentido, Tuca Ferretti explicó las razones por las que considera que los Rojinegros tienen más posibilidades de imponerse en el Play In a pesar de que el partido se realizará en la cancha del Estadio Akron el jueves 21 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

“Atlas contra Cruz Azul dio una gran exhibición de lo que puede hacer y contra Chivas… para mi punto de vista Tijuana gana y Atlas gana”, sentenció Ferretti, quien ha sido candidateado para llegar al Rebaño en una segunda etapa, pero esto nunca se ha vuelto realidad.