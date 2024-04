El choque del próximo sábado entre Chivas y Puebla, por la Jornada 14, marcará el regreso de Santiago Ormeño al Estadio Akron. En su momento, el fichaje del delantero despertó mucha polémica, pues aunque se trataba de un jugador nacido en México, representó a la Selección de Perú.

El Rebaño fichó a Ormeño en 2022, luego de que este tuviera destacadas actuaciones con Puebla y también una etapa en León. Sin embargo, no fue solución, ya que apenas logró marcar un sólo gol en 18 encuentros vestido como rojiblanco.

Para este Clausura 2024, luego de su paso por los Bravos de Juárez, Ormeño debía de regresar al Rebaño, pero no fue tenido en cuenta por Fernando Gago. Por tal motivo se le buscó acomodo y el delantero regresó al Puebla, donde supo mostrar su mejor versión.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ormeño con Chivas?

El futbolista de 30 años estará cedido en la Franja hasta diciembre de 2024 y en ese momento deberá volver una vez más a Verde Valle. Esto es debido a que Santiago Ormeño firmó contrato con Chivas hasta junio de 2025, pues se trató de una gran apuesta de la directiva comandada en ese entonces por Ricardo Peláez.

Santiago Ormeño no rindió como se esperaba en Chivas (Imago7)

Lo que nunca trascendió es la cifra exacta que pagó Chivas por Ormeño. En aquel entonces no hubo acuerdo para que Chofis Lopez pasara al Grupo Pachuca y recaló en Estados Unidos, truncando el intercambio. Según algunos reportes no oficiales, el Rebaño habría abonado alrededor unos dos millones de dólares por su ficha.

Ormeño no estuvo cómodo en Chivas

Tiempo atrás, en diálogo con TUDN, Santiago Ormeño reconoció los problemas que tuvo para sentirse cómodo en Guadalajara: “No ser bienvenido nunca es grato, ¿no? Pero pues soy un profesional y es parte del asunto. A la gente le costaba entender el tema de que tengo las dos nacionalidades y no lo vieron bien. No me recibieron bien. Y pues no terminé logrando quedarme ahí. Tuve que salir”, afirmó.

“Lo que sí estoy seguro es que yo fui conejillo de indias. Yo recibí todos los huevazos y los jitomatazos y ahora ya, como ya sucedió, ya no lo ven tan mal o lo comenzaron a aceptar. Pero pues a mí me tocó ser el primero”, dijo en relación a los recientes fichajes con doble nacionalidad que hizo Chivas.