Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2024 de la Liga MX, por lo que el próximo fin de semana enfrentará a Leones Negro. Por otro lado, la afición del Rebaño Sagrado respira luego de la gran noticia que dio Chicharito Hernández en el último entrenamiento en Verde Valle.

El Guadalajara se mantiene enfocado en la pretemporada con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2024-2025. No es para menos debido a que el equipo de Fernando Gago comienza con acción en el balompié nacional y en menos de un mes inicia su actividad en la Leagues Cup 2024.

En medio de todo esto, la prensa nacional como internacional sigue de cerca todo lo que sucede con Chivas porque es uno de los grandes candidatos a ser protagonistas por los nombres que tiene. Sin embargo, el Rebaño Sagrado encendió las alarmas luego de la última convocatoria que realizó para la Copa de la Paz.

La misma no sólo no contaba con José Juan Macías, quien finalmente salió a Santos Laguna, sino que tampoco Javier Hernández. El motivo de su ausencia fue por un golpe que sufrió en su pierna, por lo que el cuerpo técnico decidió dejarlo fuera de los partidos para que no sufra ninguna complicación.

Chicharito se entrenó a la par del grupo. (Foto: Imago7)

Por otro lado, este miércoles Chivas regresó a los entrenamientos en Verde Valle luego de haber perdido la final contra Pachuca. En un video publicado por el Rebaño Sagrado en sus redes sociales se puede ver a Chicharito trabajando a la par del grupo, por lo que llegará sin problemas al inicio del Apertura 2024.

¿Alexis Vega traiciona a Chivas?

En las últimas horas surgió el fuerte rumor de Alexis Vega podría traicionar a Chivas para llegar a América. Esto lo confirmó en el día de hoy David Medrano al afirmar que el futbolista de Toluca es considerado por las Águilas como una buena opción para reemplazar a Julián Quiñones.