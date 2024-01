Mientras las Chivas de Guadalajara se preparan para su debut en el Clausura 2024 de la Liga MX, este miércoles los aficionados se toparon con un sorprendente fichaje que no estaba en los planes de nadie. En medio del mercado de pases del primer equipo, una noticia llegó desde afuera del Rebaño: Zinedine Sidane, futbolista de 17 años, se sumará a las Fuerzas Básicas Rojiblancas.

El joven jugador llama la atención por su exótico nombre, el cual claro está, hace referencia a Zinedine Zidane, exfutbolista francés y recientemente multicampeón con el Real Madrid. En su caso, Zinedine Sidane Hernández Quesada viene de jugar en Halcones de Zapopan, equipo que milita en la Liga Premier, tercera división profesional de México.

Dicha institución fue la encargada de dar a conocer el importante anuncio para su institución: “Chivas se sigue armando: zizun__q mediocampista de Halcones, se vestirá de rojiblanco. El “Mago”, quien causara sensación en la Liga Premier no solo por su nombre, sino también por su futbol, llegará al equipo más querido de México, donde bsucará cumplir su sueño de debutar en Primera División. “Mucho éxito, Zinedine!”, publicó la cuenta del club.

Zinedine Sidane tiene un hermano llamado Jared Boryeti en honor al goledor mexicano

El nuevo fichaje de Chivas viene de una familia muy apasionada por el futbol. Su padre, José Gildardo, era fanático del futbolista francés y por eso llamó así a su hijo, ahora refuerzo del Rebaño. Pero antes, a su hijo mayor, lo bautizó Jared Boryeti, en honor al exdelantero de la Selección Mexicana, Jared Borgetti. Incluso, otro de los hermanos lleva el nombre de Eder Jair, en alusión a un jugador brasileño y otro colombiano.

Zinedine Sidane Hernánez Quesada tiene un hermano llamado Jared Boryeti, en honor al exdelantero de la Selección Mexicana (Jam Media)

Tiempo atrás, tras hacer su debut en la Liga Premier, Zinedine Sidane Hernández Quesada dio detalles sobre cómo es llevar el nombre que lleva: “Yo empecé a escuchar sobre Zinedine Zidane. No me tocó verlo jugar, pues ya está retirado, pero obviamente, pues los videos de YouTube y todo ese ‘rollo’, pues se fue generando morbosidad de su nombre. Lo fui conociendo porque en mi casa me decían ‘Zizou’, y luego también me llamaron así en la escuela y en mi equipo, donde también me decían ‘El niño’, por ser el más chico”, agregó el juvenil en diálogo con ESPN Digital.

Chivas tendrá a su propio “Zizou”: Nene Beltrán, el jugador al que más admira

También después de presentarse en sociedad con los Hacones de Zapopan, Zinedine Sidane platicó con As sobre su simpatía por las Chivas de Guadalajara, equipo del que supo formar parte tiempo atrás y del que su padre es un gran aficionado. En esa charla, el juvenil de 17 años reconoció que le gusta el estilo de Fernando Beltrán, uno de los referentes rojiblancos.

“Me llama mucho la visión de campo que tiene y que parece que va adelantado como tres jugadas. Ya sabe lo que va a hacer con el balón si lo aprietan de un lado o de otro; siempre busca que la jugada trascienda con el gol, pero cuando entiende que es momento de tener el balón sabe cuidarlo y busca que su equipo haga lo mismo”, dijo Zizou, quien ahora, por qué no, aspirará a compartir cancha con el “Nene”.