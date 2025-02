Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX esta noche cuando enfrente a Atlético de San Luis por la jornada nueve del Clausura 2025. Por otro lado, a horas del inicio del partido el Rebaño Sagrado dio a conocer en sus redes sociales que despedía a Fidel Barajas, quien será nuevo jugador de DC United. Tras el anuncio la afición lamentó la falta de oportunidades para el mediocampista.

El Rebaño Sagrado llevó adelante una fuerte limpia de jugadores, la cual parecía finalizar con la salida de Daniel Ríos. La salida de diferentes jugadores del primer equipo se dio porque no tenían lugar o no habían dado la talla necesaria para vestir la playera rojiblanca.

Fidel Barajas era este tipo de jugador ya que no era tenido en cuenta por Óscar García Junyent y venía viendo acción en la categoría Sub23. Finalmente, el Guadalajara confirmó que el futbolista que fue adquirido en el verano del 2024, a cambio de cuatro millones de dólares, decidió prestarlo nuevamente a la Major Leagues Soccer.

“Mucho éxito, Fidel Barajas en esta etapa con DC United”, informó el Rebaño Sagrado en su cuenta de X. Cabe destacar que el futbolista sale del Guadalajara por un año a préstamo para jugar en la segunda división de la MLS y no cuenta con una cláusula de compra.

Cabe destacar que su salida del equipo no causa sorpresa, pero levantó una gran cantidad de críticas de la afición por no darle minutos. “Como saber si es una baja sensible o intrascendente si ni le dieron minutos. Solo queda la sensación de que con el y otros solo llegan por baratos pero otros que se sabe que ya ni aportan ahi siguen”, expresó un aficionado.

Y otro añadió: “Prefirieron seguir llevando a Brizuela en su lugar, a ver si le dan oportunidad cuando regrese”. Sin dudas verdades que a la directiva rojiblanca le dolerán.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la victoria frente a Pachuca, Chivas volverá a ver acción el próximo miércoles a las 21:05 del Centro de México en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez. El duelo frente a Atlético de San Luis se podrá seguir bajo la transmisión de ESPN.