Las Chivas de Guadalajara han puesto manos a la obra en la búsqueda de uno de los fichajes bomba en el mercado de pases con la intención de contratar a Orbelín Pineda procedente del AEK Atenas, sin embargo hasta el momento no se ha logrado el objetivo a pesar de que algunas versiones señalan que ya se llegó a un acuerdo entre clubes.

El deseo del Rebaño Sagrado es contar con los servicios de Orbelín para fortalecer el ataque sumado a lo que ya tienen con Roberto Alvarado y Javier Hernández, pero es una realidad que si no se logra la contratación, deben tener un plan b para que el entrenador Óscar García tenga más y mejores jugadores de cara al Clausura 2025.

Jordi Cortizo, el plan b de Chivas para el 2025

Para nadie es un secreto que Jordi Cortizo ha estado en el radar de Chivas desde hace algunos torneos, pues el buen rendimiento que ha ofrecido en Monterrey encaja a la perfección con el estilo de juego de los rojiblancos, sobretodo ahora que tienen un nuevo entrenador que ponderará la intensidad y compromiso en cada partido.

Orbelín Pineda es el deseo de Chivas. Foto: Imago7/Ulises Naranjo

Aunque Guadalajara está dispuesto a desembolsar más de 10 millones de dólares por Orbelín Pineda, todavía hay varios detalles para considerar antes de pensar en que las negaciones han llegado a feliz destino, sobretodo porque Cruz Azul no ha pagado la cláusula de 11 millones por Jesus Orozco Chiquete, lo que será fundamental para solventar el costo de Pineda.

En el caso de Cortizo, Rayados pedirá al menos cinco millones de dólares por los servicios del volante ofensivo, los cuales tampoco parece ser un problema en caso de que no lograran concretar el traspaso de Orbelín Pineda, de acuerdo a reportes del diario El Universal, por ello la dirigencia rojiblanca comandada por Juan Carlos Martínez y Fran Pérez sigue trabajando a marchas forzadas.