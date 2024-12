El regreso de Orbelín Pineda a Chivas está a punto de concretarse de cara al Clausura 2025 y genera grandes expectativas en la afición rojiblanca. Por varias cuestiones, este movimiento puede asemejarse al regreso de Alan Pulido a la Liga MX hace algunos años atrás, cuando el Rebaño apostó fuerte por repatriarlo justamente desde Grecia.

Orbelín Pineda es considerado un gran valor del futbol mexicano. Su capacidad creativa le bastó para ser campeón de la Liga MX con el Rebaño, con Cruz Azul y también con el AEK Atenas en la Superliga de Grecia. Ambas operaciones representaron una gran inversión económica del Rebaño, en busca de jerarquizar su plantilla pero también de provocar un impacto mediático que sea capaz de ilusionar a la afición.

En su momento, Chivas compró a Alan Pulido proveniente del Olympiakos, de donde se encontrada cedido por Tigres UANL. El Rebaño compensó a ambos equipos y desembolsó un total de 17 millones de dólares. “Obviamente, es el refuerzo más alto que hemos comprado. Yo sí creo que vale la pena, si no, no hubiera insistido si es que no estuviera convencido”, dijo en ese momento Jorge Vergara.

Pulido había marcado seis goles y tres asistencias en 17 partidos con el club griego. Y a fin de cuentas, acabó dándole la razon a Jorge Vergara, pues supo convertirse en el goleador que todos esperaban en Verde Valle. De hecho, ganó títulos, registró 41 goles en 117 encuentros y se fue vendido al Sporting Kansas City tras ser campeón de goleo.

Alan Pulido durante su paso por el Olympiakos antes de fichar por Chivas (Imago)

Orbelín Pineda buscará la misma suerte que Alan Pulido

Por su parte, Orbelín Pineda regresará a México luego de un paso aún más destacado en el futbol griego. El Maguito no tuvo oportunidades en Celta y se reencontró con Matias Almeyda en el AEK Atenas para volver a mostrar su mejor versión. Registró 106 encuentros, con 14 goles y diez asistencias.

Orbelín viene de ser muy importante con el AEK Atenas (Imago)

Pineda puede ser el refuerzo que Chivas tanto necesitaba, pues tiene experiencia, jerarquía comprobada y talento para marcar diferencias en los momentos importantes. El acuerdo con el AEK Atenas rondaría los 13 millones de dólares, una cifra que a simple vista puede resultar exagerada, pero que a fin de cuentas no se aleja demasiado de lo que suelen pedir otros equipos por algunos de sus jugadores importantes.