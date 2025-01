Efraín Álvarez lleva varios días siendo vinculado a las Chivas de Guadalajara. El Rebaño lo tiene en carpeta como un posible fichaje para el Clausura 2025 y el propio jugador reconoció días el interés en la propuesta al hablar del“sueño familiar” que representaría vestir la playera rojiblanca.

En esa ocasión, Efraín Álvarez no pudo esconder la sonrisa al ser consultado sobre su posible llegada al Rebaño. Sin embargo, en una nueva entrevista, el panorama parece haber cambiado. Esta vez, el extremo mexicoamericano adoptó un tono mucho más reservado y prefirió centrarse en su presente inmediato con la Selección Mexicana.

¿Se enfría el fichaje? Efraín Álvarez no piensa en Chivas

Cuando la prensa le volvió a preguntar por Chivas, Efraín Álvarez fue breve y claro: “No, yo no veo ahorita eso, estoy concentrado en la selección. Ganarme un espacio para que Vasco me siga llamando, pero estoy concentrado en esto”, expresó. En comparación con su respuesta anterior, plagada de entusiasmo, el mexicoamericano fue mucho más cauteloso y centrado en sus objetivos con el Tri.

El cambio de enfoque de Efraín Álvarez tiene un contexto claro: el futbolista se encuentra en plena concentración con la Selección Mexicana, preparando el amistoso contra River Plate. Este tipo de partidos representa una oportunidad importante para mostrarse ante Javier Aguirre, en busca de seguir ganándose su lugar en la lista de convocados. El jugador intenta mostrarse enfocado en demostrar su nivel con el Tri en lugar de alimentar más rumores sobre su futuro inmediato.

¿Qué pasa con el fichaje de Efraín Álvarez por Chivas?

La cautela de Efrain Álvarez coincide con días en los que no hubo más novedades sobre su posible fichaje por el Rebaño. Aunque se habló de negociaciones avanzadas y un acuerdo con el jugador, Chivas no habría enviado aún una oferta formal, la cual rondaría los siete millones de dólares. Sin embargo, también hay versiones de que la directiva analiza otras opciones y de que Juan Carlos Osorio, entrenador de los Xolos, no estaría convencido en dejar salir a una de sus figuras.