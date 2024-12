Pasan los días y la novela de Jesús Orozco Chiquete continúa alargándose. Algunos dicen que por culpa de Chivas, otros que por por culpa de Cruz Azul, pero lo cierto es que el futbolista sigue perteneciendo al Rebaño Sagrado cuando desde hace varias semanas se especula con que el fichaje sería inminente.

Luego de lo que fue la multa para el propio Chiquete por no reportar con la plantilla de Chivas, hubo acusaciones contra el Rebaño por no negociar ni aceptar la modalidad de pago que propusiero desde La Noria. Sin embargo, hasta un ídolo de Cruz Azul como Tito Villa considera lógica la postura de Chivas.

Tito Villa le da la razón a Chivas en el caso Chiquete Orozco

En diálogo con Adrián Esparza para El Podcast de la Máquina, Emanuel Villa fue muy sensato y reconoció: “Al Chivas no tener la posibilidad de retenerlo, es entendible que se ponga sus moños y diga ‘no, yo no negocio. Lo quieres, paga lo que vale’. ¿Quieres negociar? Ah bueno, entonces dame a Romo, a Lira…”, opinó.

“Chivas está en una postura que me parece lógica. O sea, si la operación sería al revés y yo estaría defendiendo los intereses de Cruz Azul, también me pondría en la misma postura. A sabiendas de que yo no lo quiero ceder al jugador, yo no quiero que se me vaya un elemento tan importante como es Chiquete”, explicó el exgoleador de la Máquna Cementera.

Chiquete Orozco jugó al límite tras no reportar con Chivas

Asimismo, Villa también habló de la postura que tomó Jesús Orozco al no reportar con el Rebaño pese a tener contrato vigente: “Es una línea muy delgada, y Chiquete tiene que cumplir hasta el día que salga de la institución. Porque como dices, a lo mejor Chiquete con el tema del dengue y de querer presionar un poquito a Chivas para que termine arreglando la salida, puede estar jugando al filo de la navaja. Pero en donde las cosas no tomen un cause con una disposición de todo mundo de arreglar, puede caer en un incumplimiento de contrato y va a terminar pagando los platos rotos él“, concluyó el ídolo de la Máquina Cementera.