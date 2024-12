El pasado sábado, las Chivas de Guadalajara regresaron a la localidad de Zacatecas para disputar un partido amistoso ante Mineros, el cual terminó en empate por 0-0. Chicharito Hernández no formó parte de la delegación rojiblanca y esa misma noche inundó las redes sociales con su emoción al ganar la Kings League con su equipo, el Olimpo United.

Esta actitud no sólo no cayó bien en la afición rojiblanca, que sigue esperando buenas actuaciones del histórico delantero en su regreso al Rebaño Sagrado. Chicharito es de los mejores pagos en Chivas pero no ha podido justificarlo sobre el campo más allá de lo que fue su exitosa trayectoria.

El mensaje de Chicharito Hernández en redes sociales

Este lunes a primera hora, Chicharito Hernández pareció enviar un mensaje de fortaleza en medio de las críticas. El delantero compartió en Instagram un reel con palabras del cantante de rap Kanye West: “Cuando eres el mejor, eres el que más te odian, pero la clave es nunca dejar de luchar. No importa cuánto odio o crítica enfrentes, debes seguir adelante”.

En Chivas hay molestia con Chicharito

Asimismo, en las últimas horas trascendió la versión de que la directiva de Chivas no estaría conforme con las últimas apariciones mediáticas de Chicharito Hernández, las cuales se dan en un contexto de mucha exigencia en donde se debe entender el sentir de la afición rojiblanca.

Más precisamente, el periodista Iván Elizondo contó que en Verde Valle consideran que esas no son las formas en las que debe manejarse un jugador del Rebaño Sagrado. Además, también develó que Chicharito no tuvo los mejores resultados en pruebas físicas, al mismo tempo que esperan pueda ser un verdadero líder hacia el interior del vestidor.