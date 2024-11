Pese a los rumores que han ido tomando fuerza en las últimas horas, la realidad es que las directivas tendrían sus posturas y no habría todavía ningún acercamiento entre ambas.

Ante el inminente término de la terminación del Apertura 2024 en su fase regular, los rumores en torno al mercado de pases comienzan a hacerse más recurrentes, por lo que muchos jugadores mexicanos serán colocados en la órbita de Chivas, en donde el más destacado del momento es Jesús Ricardo Angulo.

El Canelo está teniendo un brillante semestre con el Toluca, en donde se ha ido convirtiendo en uno de los referentes de la escuadra mexiquense, por lo que algunos clubes estarían interesados en hacerse de sus servicios, por lo que surgió el rumor de que el Guadalajara estaba interesado en un intercambio por Víctor Guzmán.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dicha negociación sería muy difícil de que se cristalice por ambos clubes, ya que en el chiverío no querrían sacar al Pocho hasta conocer la opinión del nuevo entrenador, que todavía no es elegido.

“¿Cómo vamos a estar buscando un intercambio sin saber quién va a ser el entrenador? Sin saber si le sirve más el Pocho u otra persona. Necesitamos la opinión del entrenador”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál es la postura del Toluca sobre un intercambio entre el Canelo por el Pocho?

“Preguntando con gente de Toluca y poco faltó para que se rieran de mí. Me decían: ‘¿Has visto lo que está jugando el Canelo? ¿Lo cambiarías ahorita?’ No. ‘¿Qué te hace pensar que nosotros sí?”, concluyó el comunicador.

¿Quiénes han sido mencionados para salir de Chivas para el Clausura 2024?

Durante las últimas horas ha tomado fuerza la versión de que Amaury Vergara estaría comenzando a preparar una limpia, en donde jugadores como el Pocho Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Pavel Pérez saldrían de la institución el próximo mes de diciembre, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.