Chivas se encuentra en plena pretemporada para llegar de la mejor manera al Clausura 2025 de la Liga MX. En medio de los entrenamientos confirman que Jesús Orozco Chiquete finalizó sus estudios médicos y físicos en la clínica del Doctor Rafael Ortega. ¿Se queda en el Guadalajara?

Una de las grandes novelas de este mercado de pases es en relación al futuro cercano del defensa del Guadalajara. El equipo rojiblanco sabe muy bien que el canterano quiere salir en este libro de pases luego de que no haya podido ser vendido al Anderlecht de Bélgica.

Por otra parte, esta mañana Jesús Orozco Chiquete concluyó los exámenes médicos y físicos correspondientes a la pretemporada de Chivas. Ante esta situación comenzó a surgir el rumor de que el Rebaño Sagrado podría llegar a mantener en el equipo al zaguero debido a que Cruz Azul no había pagado los once millones de dólares por él.

Jesús Orozco Chiquete realizó los exámenes médicos y físicos. (Foto: IMAGO7)

En medio de todas estas especulaciones César Huerta dio a confirmó que es un hecho que el defensa va a ser nuevo jugador de la Máquina Cementera. “No se cayó nada con Cruz Azul. No es un hecho que se quede con las Chivas porque él tenía que presentarse a exámenes médicos y físicos si o si por cualquiera de las dos partes. (…) El Cruz Azul quedaba en espera de que se hicieran los exámenes físicos y médicos. Incluso la gente de Cruz Azul tenía la idea de que los hiciera aquí en la clínica de Rafael Ortega”, explicó el periodista de Diario As.

Y agregó: “Hoy se presenta a hacer los exámenes médicos por indicación del Guadalajara. Pero lo que no se sabe obviamente tiene que hacerlo por nosotros, Chivas, y en tanto no pague la cláusula de rescisión por su libertad laboral él tiene que obedecer nuestras órdenes”. A su vez, fuentes de César Huerta señalaron que le exigen porque es jugador de su plantilla, pero no sería extraño pensar que con estos estudios si todo va bien para que se haga la operación.

“Hasta ayer me decían lo mismo. ‘César estamos fijos en que vamos a pagar la cláusula. Solo hay que esperar los tiempos prudentes’ (le dijeron). Allá tienen la misma idea y que van a pagar la cláusula para llevarse. Chiquete y su gente tienen la idea fija que se van a Cruz Azul”, cerró Huerta en su canal de YouTube.