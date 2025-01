Los primeros partidos del Clausura 2025 se dan en medio del desenlace del mercado de fichajes de invierno. Mientras los equipos de la Liga MX disputan los puntos de las jornadas iniciales, también intentan definir las negociaciones por los refuerzos a los que apuntan.

Es así que en muchas oportunidades las plantillas de los equipos todavía no están conformadas, ya sea por los jugadores que están por llegar o por los que están por irse. Uno de esos casos es el de Chivas de Guadalajara, donde todavía existe la ilusión de sumar refuerzos. Sin embargo, en las últimas horas la dirigencia no parece haberse movido demasiado.

La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que tampoco se vislumbran salidas de jugadores, al menos de los más importantes. Así mismo, esto no es suficiente para la afición que tenía otras expectativas. Desde los fanáticos se exigía la llegada de jugadores de jerarquía, necesarios para darle un salto de calidad a una plantilla que no tuvo un buen 2024.

Un jugador que llena varios casilleros de los pretendidos por los simpatizantes es Efraín Álvarez. El futbolista de Xolos de Tijuana tiene jerarquía y juventud. Además, es tenido en cuenta por Javier Aguirre en la Selección Mexicana, lo que habla de su potencial calidad.

Efraín Álvarez es tenido en cuenta en la Selección Mexicana. (Imago7)

La decisión de Chivas ante la difícil negociación por Efraín Álvarez

Cuando faltan pocos días para que cierre la ventana de traspasos (cierra el 2 de febrero), Chivas está urgido de acelerar las negociaciones si es que quiere sumar más refuerzos. Uno de los que está en el interés del Rebaño Sagrado es Efraín Álvarez.

El futbolista californiano representa una negociación que no es sencilla. De esta manera, se esperaba que la directiva rojiblanca tuviera una alternativa ante una probable respuesta negativa. Sin embargo, ahora el periodista César Huerta dio a conocer que si no se da lo de Efraín Álvarez, la dirigencia no buscará a otro futbolista.