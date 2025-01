Además del posible trueque entre Jesús Orozco Chiquete y Luis Romo, la gran novedad de la semana en Chivas de Guadalajara es la inminente llegada de Alan Pulido. El delantero de 33 años ya tuvo un paso muy fructífero por el Rebaño Sagrado, por lo que conoce lo que es vestir la playera rojiblanca.

En noviembre de 2024, Puligol dio una entrevista en ESPN donde reveló que había tenido contactos con Chivas, además de sus ganas de volver a Guadalajara: “El año pasado (por el 2023) se me terminaba ya el contrato con Kansas, con Sporting, hubo acercamientos ahí con Chivas, pláticas. Pero al final no se llegó a un acuerdo. Por ahí obviamente estaban buscando otras posiciones y al final, bueno no pudimos concretarlo”.

Luego, el nacido en Ciudad Victoria agregó: “También obviamente, que sumándole que yo tenía contrato todavía con Sporting hasta diciembre entonces, pues bueno, no se llegó a nada”. En otra nota, Pulido habló de volver a México y nombró a varios equipos, aunque a Chivas le dio un lugar especial.

Particularmente en la entrevista citada, el atacante solo habló de volver al Rebaño Sagrado. “Siempre he dicho en su momento de poder regresar al fútbol mexicano y más a Chivas creo que sería algo muy lindo por todo el amor y por todo lo que logré y todo lo que representa esta institución”, expresó el goleador.

Alan Pulido planeaba volver al futbol mexicano

“Siempre está el regresar a México, sería lindo regresar a Chivas, retirarme ahí. Es un equipo que se ganó mi corazón, todo mi cariño”, dijo en diálogo con Fox Sports en agosto de 2024. “No descarto la posibilidad de regresar a Tigres, Monterrey. Ahí crecí. También sería lindo iniciar la carrera en un equipo y terminar ahí. Pero sabemos que también depende de muchas circunstancias”, comentó Pulido.