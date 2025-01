Chivas de Guadalajara quedó inmóvil en el mercado de fichajes luego de lo que fue la incorporación de Alan Pulido. Sin embargo, el club sigue analizando posibilidades que puedan aparecer como eventuales refuerzos. Quien se mencionó con más fuerza en el último tiempo es Efraín Álvarez.

El jugador de Tijuana ya había sido vinculado en el pasado al Rebaño Sagrado. Además, se sabe que a él le gustaría vestir la playera rojiblanca, ya que tiempo atrás confesó que en su familia hay simpatizantes del Rebaño. “Enfrentar a Chivas es como decir un sueño, mi papá es de Chivas. Es algo bonito jugar contra ellos”, dijo el jugador antes de un encuentro entre LA Galaxy, su exequipo, y el Rebaño.

Antes de su llegada a Xolos de Tijuana, y mientras se lo vinculaba a Chivas, Efraín Álvarez dijo: “Si me tengo que ir allá, más de contento. Si me quedo aquí, lo mejor. Me gustaría probar la Liga MX, claro que me gustaría“. No obstante, en las últimas horas pareció enfriarse la operación.

La diferencia con aquella época en la que Álvarez hizo esas declaraciones es que ahora la negociación es con un equipo de la Liga MX. Es decir, Tijuana debería recibir una oferta muy buena como para desprenderse de un jugador titular para dárselo a un equipo que compite en el mismo ámbito.

La razón por la que la directiva de Chivas frenó la operación

Luego de que se generara mucha repercusión por la posible llegada de Efraín Álvarez a Chivas, algo empezó a enfriarse. Quien reveló la razón por la que la propia directiva del Rebaño fue quien frenó la operación fue el periodista César Huerta.

De acuerdo a lo que comentó en su canal de Yuotube, desde Tijuana pidieron que el pago se haga en una sola exhibición, lo que alejó a la directiva de Chivas. Asimismo, ahora las conversaciones se reflotaron, lo que indica que, muy probablemente, desde el club rojiblanco estén buscando de convencer de que se haga en cuotas.