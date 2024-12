La directiva de Chivas está tratando de armar un equipo poderoso para el próximo Clausura 2025, por lo que está tratando de concretar los mejores fichajes que estén a su alcance con jugadores como Orbelín Pineda y Luis Chávez, en donde el segundo se ha portado más difícil de convencer.

El Guadalajara ya habría logrado cerrar casi por completo el acuerdo por el fichaje del Maguito para el próximo torneo, ya que solo le restaría acordar con el AEK Atenas los métodos de pago de la cifra que habían acordado desde hace algunas semanas.

Sin embargo, con Luis Chávez el panorama es más complicado, por lo que el comunicador Rodrigo Camacho reveló que la oferta formal que le envió la directiva rojiblanca al mediocampista era con un salario similar al que le ofrecieron a Pineda, es decir, serían los mejores pagados del plantel.

“Ya hubo un acercamiento completamente formal por parte de Chivas con el entorno de Luis Chávez, oferta formal y es una oferta salarial muy similar a la de Orbelín Pineda y Chávez le pidió tiempo a la directiva del Guadalajara de pensarlo.

“No tengo información de cuándo va a responder Luis Chávez, pero puedo decir que ya tiene la propuesta, muy similar a la de Orbelín Pineda. Chivas ya contempla lo que pueda costar Luis Chávez, no es un impedimento si el Dinamo no quiere negociar, pueden pagar la cláusula”, concluyó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Luis Chávez habría rechazado oferta

La directiva del Guadalajara habría estado desde hace algunas semanas en conversaciones con el entorno del futbolista, quien habría pedido prórroga para dar su decisión final, la cual, según algunos periodistas, se suscitó el viernes pasado.