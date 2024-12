El mercado de fichajes de Chivas de Guadalajara está teniendo más rumores que confirmaciones. El Rebaño Sagrado necesita sumar jugadores de calidad debido a que el 2024 no fue el año soñado. Para poder cumplir con las expectativas de la afición, la directiva debería buscar refuerzos de calidad.

Quien estaría más cerca de calzarse el jersey rojiblanco es Orbelín Pineda. La llegada del Maguito significaría dar un golpe en el mercado, ya que se trata de un jugador de selección y que está en vigencia. A los 28 años, Pineda podría aportarle mucho a la plantilla, porque, además, conoce al club.

En caso de que se dé el arribo del mediocampista, sería el segundo refuerzo luego de la compra de Miguel Tapias. Chivas sumó al exjugador de Pachuca para potenciar la zaga central. Ahora lo ideal sería seguir incorporando pero en el resto de las líneas del equipo.

Para el ataque la directiva de la escuadra tapatía se había fijado en Brandon Vázquez. El delantero de Rayados de Monterrey había perdido terreno en el equipo que ahora dirige Martín Demichelis. En su momento, también llegó a mencionarse la chance de que Jesús Orozco Chiquete pase a Rayados y que Vázquez llegue a Chivas, pero la operación no avanzó.

Brandon Vázquez aparecía entre los pretendidos por Chivas. (Imago)

Brandon Vázquez le da el ‘no’ definitivo a Chivas

Si Chivas quería hacerse de los servicios de Brandon Vázquez debía desembolsar una cifra de dinero importante. No obstante, se sabía que el delantero tenía como prioridad volver a los Estados Unidos, de donde es nativo. Resulta que Supermán está por ser padre y quiere vivir el nacimiento de su hijo en su país.

Ahora, la información de última hora indica que Brandon Vázquez no jugará en Chivas, según informó el periodista Felipe Galindo. Monterrey le comunicó al futbolista que no seguirá en la estructura del club, pero él decidió que no jugará en Chivas. Su destino, como era previsible, estaría en la Major League Soccer.