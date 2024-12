La misión más importante que tendrá la directiva de Chivas de Guadalajara de cara al Clausura 2025 será la de incorporar jugadores que potencien la plantilla actual. Óscar García Junyent ya está al mando del primer equipo, que está entrenando en Zacatecas, realizando la parte más exigente de la pretemporada.

Además de la Liga MX, el Rebaño Sagrado debe pensar en el plano internacional, donde la Copa de Campeones de la Concacaf es un anhelo permanente, aunque difícil de obtener. Para poder lograr alguno de los objetivos, no hay dudas de que se deberán incorporar futbolistas de calidad. Sin embargo, también hay una gran ilusión puesta en los jóvenes que asciendan al primer equipo desde el Tapatío campeón de la Liga de Expansión MX.

Casualmente, un jugador que pasó por las fuerzas básicas de la escuadra rojiblanca es Sebastián Fierro. Recientemente se conoció que Chivas está analizando la posibilidad de repatriarlo. El periodista Omar Villarreal dio a conocer la información de que la intención e incorporarlo, para lo que habría que convencer a Tigres, equipo en el que milita actualmente.

“Ya estuvo en las fuerzas básicas del Guadalajara desde los 15 años. Es Chivas de corazón. Estuvo en la Sub 15 y Sub 17, Tigres lo scouteó y se lo llevaron. Tuvo participación en el título del 2023. Sin embargo, con la llegada de Paunovic estuvo cepillado y esto genera cierta inquietud”, apuntó el cronista en su canal de Youtube.

Sebastián Fierro perdió terreno en Tigres con la llegada de Veljko Paunovic. (Imago)

El dinero que tendría que soltar Chivas para comprar a Sebastián Fierro

El mediocampista de Tigres no tuvo mucho lugar con los universitarios, ya que Veljko Paunovic no le dio los minutos que Fierro hubiera deseado. Es por eso que, se supone, no debería representar una inversión muy importante por parte de Chivas. No obstante, Tigres querrá hacer valer su inversión, además cabe tener en cuenta que se trata de un futbolista joven (23 años).

De igual manera, el Rebaño Sagrado deberá ofrecer un dinero que convenza a la directiva del club con el que busca llegar al acuerdo. Teniendo en cuenta la cotización de Transfermarkt, la página especializada en mercado de fichajes, Sebastián Fierro cuesta unos 400 mil euros, aunque no sería de sorprender que los auriazules pidan más dinero por el centrocampista.