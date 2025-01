La directiva de Chivas parece decidida a cerrar su plantilla para el Clausura 2025 con al menos un fichaje más de peso. El nombre de Luka Romero ha tomado fuerza en los últimos días. El jugador nacido en Durango y con una interesante experiencia en el fútbol europeo podría ser la pieza que Guadalajara busca para reforzar su ofensiva.

Romero milita actualmente cedido en el Deportivo Alavés, club español que tiene una opción de compra. Sin embargo, el AC Milan sigue siendo dueño de su pase y podría negociar directamente con Chivas, incluso interrumpiendo el préstamo antes de tiempo. Esto abriría la puerta a un acuerdo entre clubes con algún posible resarcimiento económico para el equipo español.

Lo que pide Milan por el fichaje de Luka Romero

El AC Milan estaría dispuesto a vender a Luka Romero por una cifra de 7 millones de dólares, mismo monto existente en la cláusula de compra del Alavés. Chivas estaría dispuesto a alcanzar ese dinero, ya que hasta hace algunos días estuvo cerca de invertir una cifra incluso superior para repatriar a Orbelín Pineda desde el AEK Atenas.

Con apenas 20 años, Luka Romero representaría una apuesta interesante para Chivas, no solo por su juventud, sino también por su experiencia en clubes como Mallorca, Lazio, AC Milan y Alavés. La directiva ve en él un perfil con gran potencial para encajar en el estilo de juego del equipo.

Por ahora, el Rebaño cerró los fichajes de Alan Pulido, Luis Romo y Miguel Tapias, pero la llegada del mexicoargentino podría ser el broche de oro para un mercado de transferencias ambicioso.

¿Luka Romero acepta llegar a la Liga MX?

La disposición de Luka Romero sigue siendo un tema clave en esta negociación. Según Fernando Esquivel de 365 Scores, el jugador preferiría permanecer en Europa para ganar estabilidad en su carrera. Sin embargo, otras fuentes, como Mediotiempo, Jesús Bernál, Iván Elizondo y Kery Ruiz, apuntan a que el mediocampista está interesado en llegar a Chivas, donde podría tener más minutos de los que tiene actualmente en el futbol español.

Cabe destacar que Luka Romero no tuvo de momento mucha actividad con el Alavés y por eso su salida no resultaría descabellada. Con solo seis partidos disputados en el último semestre, esta situación podría jugar a favor de Chivas, ya que el equipo español no pondría trabas para una eventual salida.

De momento, el Alavés lo mantiene en sus planes actuales y lo considera parte de su plantilla, pues el jugador entrena con normalidad y tiene contrato vigente; pero medios españoles hablan de un interés por fichar a Franco Cervi, futbolista que se desempeña en una posición similar a la del mexicoargentino. ¿Será que se le libera el camino a Chivas para conseguir su cuarto fichaje?