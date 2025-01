Luego de anunciar oficialmente a Alan Pulido, las Chivas de Guadalajara tienen todo listo para confirmar a Luis Romo como su tercer refuerzo de cara al Clausura 2025. El mediocampista, uno de los mejores en el último certamen de la Liga MX, dejará Cruz Azul para unirse al Rebaño, en un traspaso vinculado al de Jesús Orozco Chiquete a la Máquina Cementera.

Luego de una extensa novela por Chiquete Orozco, ambas instituciones llegaron a un acuerdo y Chivas logró convencer a Luis Romo para unirse a sus filas. El futbolista de 28 años se entrenó por última vez en La Noria y fue directo al aeropuerto para emprender su vuelo a Guadalajara. Allí, tuvo contacto con la prensa y ofreció sus primeras palabras como jugador rojiblanco.

La palabra de Luis Romo antes de volar a Guadalajara

Antes de subir al avión, Luis Romo se refirió a su fichaje por el Rebaño Sagrado: “Voy contento con el nuevo reto, con ganas de aportar. La verdad que Chivas vino con mucha actitud de llevarme y se manejaba que yo paraba todo, muchas cosas. Pero al final decirle que no a un equipo tan grande, importante, que te busca y que quiere que estés ahi, hubiera sido una locura. Muy ilusionado, con ganas de ya estar allá. Quiero llegar lo antes posible y hacer las pruebas para el sábado estar disponible”, afirmó el mediocampista.

“Llegar a Chivas yo creo que puede ser un sueño familiar que teníamos. Hoy después de estar en Cruz Azul me imagino lo que representa estar Chivas. Nunca he estado. Se lo que mueve, se lo que es, se la responsabilidad también, lo hablaba desde antes. Es una responsabilidad grande. Chivas viene con años de querer estar en protagonismo y no estarlo. Se a donde voy, se la presión a la que me voy a someter y ansioso por estar ahí, poderle dar y devolverle a Chivas esa grandeza que tanto hace falta despertar y estar hasta arriba, que creo que es lo importante para un club tan grande”, dijo Romo antes de volar a Guadalajara.

Con esa declaración, Romo desmintió las versiones de que por nada del mundo quería abandonar Cruz Azul para sumarse a Chivas, algo que se dijo en reiteradas oportunidades. De hecho, el ex jugador de Rayados se mostró orgulloso por el interés y los esfuerzos realizados por el conjunto rojiblanco, el cual le ofreció un gran salario para convencerlo.

Luis Romo sobre su salida de Cruz Azul

El mediocampista también compartió su visión sobre el proceso de negociación, aclarando que no se va de Cruz Azul por diferencias con el entrenador Martín Anselmi: “Ambas partes llegamos a buenos términos, se cierra bien, más allá de los rumores que salieron. Sí quisiera haber terminado de otra manera, pero hay que afrontarlo. Es fútbol, somos profesionales y sabemos lo que significa estar en equipos grandes, todo lo que se maneja”.

La publicación de Luis Romo negando conflictos con Martín Anselmi (@luis.romo3)

Detalles del intercambio entre Jesús Orozco y Luis Romo

El traspaso de Luis Romo se dio como parte de un intercambio con Jesús Orozco, quien fue vendido a Cruz Azul a cambio de cuatro millones de dólares y la ficha del mediocampista. Fue más de un mes de negociación y finalmente la Máquina accedió a desprenderse de uno de sus pilares, ya que Chivas desde en un principio aclaró que sólo negociaría si existía la posibilidad de incluir a Romo; de lo contrario, el Rebaño exigía el pago de la cláusula de rescisión para dejar salir al defensor.