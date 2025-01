Falta cada vez menos para que las Chivas de Guadalajara tengan su estreno en el Clausura 2025 de la Liga MX. Este sábado, el Rebaño recibirá a Santos Laguna en el Estadio Akron, en lo que será el reencuentro del conjunto rojiblanco con su afición. Mientras tanto, todavía se trabaja en el mercado de fichajes en busca de poder potenciar la plantilla y encontrar acomodo a ciertos elementos.

Alan Pulido es el segundo refuerzo de Chivas

@Chivas

En una negociación rápida e inesperada, el Rebaño acordó el regreso de Alan Pulido, quien ya fue presentado de manera oficial. Chivas pagará unos dos millones de dólares al Sporting Kansas City por la ficha de Puligol, a quien la afición ya le da una cálida bienvenida por tratarse del último gran goleador que tuvo la institución. Se espera que el atacante de 33 años vaya tomando ritmo de a poco, ya que no juega desde octubre.

Jesús Orozco se va al Cruz Azul

Jesús Orozco se va del Rebaño en malos términos (Getty Images)

Después de una extensa novela, finalmente el marcador Jesús Orozco Chiquete se marchó al Cruz Azul. Las negociaciones se extendieron más de la cuenta, pues duraron 44 días y tuvieron sus constantes idas y vueltas y versiones cruzadas, pero el defensor de 22 años ya arribó a la CDMX para ponerse a las órdenes de Martín Anselmi. El Rebaño recibirá 3,5 millones de dólares sumados al pase de Luis Romo, en un intercambio que ha despertado mucha polémica.

Luis Romo será el tercer fichaje de Chivas

Luis Romo será el tercer refuerzo rojiblanco (Getty Images)

El mediocampista mexicano de 29 años viene de ser una las grandes figuras del último certamen y ahora llega al Rebaño Sagrado en medio de mucha bronca entre los aficionados de la Máquina Cementera. Luis Romo finalmente accedió a vestir de rojiblanco, por lo que sería el tercer fichaje tras Miguel Tapias y Alan Pulido. Se espera que este miércoles haga su arribo a Guadalajara para realizar pruebas médicas y físicas y ponerse a las órdenes de Óscar García.

Chivas no insistirá por Orbelín Pineda

El Rebaño se baja de las negociaciones por Orbelín Pineda (Getty Images)

En otra extensa negociación, finalmente esta no tendría un buen final para el Rebaño Sagrado. Y es que el AEK no se mueve en su postura de no querer vender Orbelín Pineda, con quien Chivas ya tenía un acuerdo para su vuelta a Verde Valle, por lo que ahora el Rebaño dejaría de insistir en su fichaje. El presidente del club griego no quiere perder a una de sus figuras en pleno certamen, donde además tiene muy poco tiempo y opciones para encontrarle un reemplazo. ¿Intentará ficharlo la directiva en el próximo mercado?