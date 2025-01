Chivas está rompiendo el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025 con algunas contrataciones de jugadores de experiencia probada en el futbol mexicano como Alan Pulido; sin embargo, la directiva analizaría la posibilidad de generar otra salida debido a la llegada del delantero.

El Guadalajara ha estado realizando una limpieza dentro del vestidor, dejando salir a varios elementos para reducir el costo de la nómina rojiblanca, por lo que se rumora que todavía faltan por salir algunos elementos, aunque podría sumarse un atacante por el fichaje de Puligol.

Pese a que se pensaría que los sacrificados serían Armando González o Teun Wilke, la realidad es que el que podría abandonar el redil es Ricardo Marín según reveló el comunicador de As México, César Huerta.

“Hormiga y Teun pueden aprender mucho de ellos (Chicharito y Pulido), espero no les vaya a ganar la desesperación y se quieran ir y pidan salir en busca de un equipo en el que sí jueguen, porque acá con estos dos tienen menos chance de jugar.

“El que no va a estar muy contento con esto es un tal Ricardo Marín (…) Me decían de una primera instancia, ya estando las cosas como están, habiendo cinco delanteros en el plantel es muy probable que uno sobre: No va a sobrar Javier, no va a sobrar Pulido, no va a sobrar la Hormiga que es el principal proyecto a futuro en el ataque rojiblanco.

“Entonces me decían que el tiro entre Teun Wilke y Ricardo Marín puede definirse porque Marín ya es lo que es, algo le aprendió a Javier, pero le ven más potencial de aprendizaje en Teun para pulirlo y hacerlo mejor, aprendiendo de dos futbolistas con mucha experiencia. En una de esas Teun se puede quedar y Marín quién sabe”, explicó en su canal de YouTube.