Luka Romero, el joven mexicoamericano de 20 años, comenzó a sonar cada vez con más fuerza en la órbita de las Chivas de Guadalajara. El Rebaño lo tiene como uno de sus objetivos para reforzar la plantilla de cara al Clausura 2025 y el fichaje estaría cada vez más cerca.

Aunque actualmente se encuentra cedido en el Alavés, Luka Romero no ha tenido el protagonismo esperado y por eso el conjunto español no tendría reparos en romper el acuerdo que tienen con el AC Milan, club dueño de su ficha. De hecho, aunque el prestamo incluye una opción de compra de siete millones de dólares, Alavés ya avisó que no tiene intención de ejecutarla.

Milan acepta vender a Luka Romero: el joven llegó gratis a sus filas

Luego de su tempranero debut en Mallorca, Luka Romero recaló en el futbol italiano, donde vistió la playera de la Lazio. Al terminar su contrato, el mexicoargentino fue fichado por el poderoso AC Milan como una apuesta a largo plazo pero que a fin de cuentas, no tuvo los rendimientos esperados.

Pero lo central en todo esto es que el multicampeón europeo fichó gratis a Romero, por lo que ahora no pretende recuperar una inversión, sino todo lo contrario. Según información difundida por Alejandro Ramírez y Rodrigo Camacho, el Milan entiende que este es el momento para vender al extremo de 20 años, pues eso representaría una ganancia en términos económicos.

A la espera de que se rompa el acuerdo de cesión con Alavés, Milan aguarda la oferta formal del Rebaño Sagrado por Luka Romero, la cual rondaría los cinco millones de dólares, un monto incluso inferior al que se puso en la opción de compra en favor del conjunto español. La directiva de Chivas confía en poder cerrar el fichaje en los primeros días de la próxima semana.

Luka Romero no fue convocado en Alavés

(Instagram Luka Romero)

El conjunto español parece más que dispuesto a aceptar la salida de Luka Romero y así liberarse de su salario. De hecho, el futbolista no integró la lista de convocados para el último encuentro ante Girona, donde lo vio a un lado del campo junto al resto de los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet. De esta manera, todo indica que su fichaje por el Rebaño podría estar muy cerca, pues el jugador ya dio el visto bueno para vestirse de rojiblanco.