Las negociaciones para la llegada de Luka Romero a Chivas parecen estar avanzadas. El mexicoargentino de 20 años estaría próximo a romper su cesión con el Alavés para convertirse en el cuarto refuerzo del Rebaño para el Clausura 2025. No obstante, el joven cuyo pase pertenece al AC Milan debe de tener en claro que no será un titular indiscutido si no logra ganarse el puesto.

A lo largo de su carrera, Luka Romero ha tenido ciertas dificultades para consolidarse en los equipos en donde estuvo. Aunque pasó por importantes instituciones, nunca terminó por ganarse la titularidad y eso es algo que según dicen, le motiva para llegar al Rebaño, donde a priori tendría más minutos.

Afición de Chivas está ilusionada con Hugo Camberos

Pese a la inversión que realizaría el Rebaño para contratar a Luka Romero, éste debe de saber que no tiene el lugar asegurado, pues en esa posición Chivas tiene a un canterano que no para de crecer a pasos acelerados. Con apenas 17 años, Hugo Camberos ya es una de los jugadores que más promete rumbo al Clausura 2025.

Con un destacado paso por las Fuerzas Básicas rojiblancas, Camberos deslumbró con el Tapatío en la Liga de Expansión a pesar de su corta edad. Y en esta pretemporada, ha sido utilizado por Óscar García en los cuatro amistosos disputados por el Rebaño, donde además dejó varios detalles que ilusionaron a la afición.

¿Cómo juega Hugo Camberos?

Tal y como hizo en su rápido ascenso al Tapatío, sin necesidad de integrar el equipo Sub-19, Camberos llamó la atención del cuerpo técnico gracias a su habilidad y su atrevimiento con el balón en los pies. Como Romero, se desempeña habitualmente por la banda derecha, aunque a perfil natural, aportando mucho desborde, velocidad y uno contra uno.

Chivas busca mejorar la competencia interna

Si hay algo que se le recriminó a la directiva de Chivas es la falta de profundidad que ha tenido la plantilla en los últimos torneos, con un once base competitivo y reconocible, pero sin elementos que pudieran agregarse con normalidad a la dinámica y aportar lo suyo. Esta situación parece cambiar en 2025, donde el Rebaño dio forma a su nómina con varios juveniles promovidos.

Luka Romero debería adaptarse al rol que se le otorgue a un jugador clave como Roberto Alvarado, pero también competir con futbolistas de características similares como el mencionado Camberos, Yael Padilla, Fidel Barajas y hasta Cade Cowell, más habituado a partir desde la banda izquierda.