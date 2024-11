Chivas se prepara para volver a tener acción en el Play-in cuando enfrente a Atlas en uno de los dos partidos que tendrá para alcanzar la Liguilla. Por otro lado, Jesús Orozco Chiquete es uno de los jugadores que Cruz Azul y esto podría llegar a pedir el Rebaño Sagrado para dejarlo salir.

Ayer por la tarde surgió el fuerte rumor de que la Máquina Cementera no solo estaría detrás del defensa, sino que además pretende negociarlo por Erik Lira como parte de pago. “En el caso de Cruz Azul, sería Erik Lira, un mediocampista de gran proyección, quien saldría del equipo”, señaló TV Azteca.

Y agregó: “Lira es conocido por su capacidad de recuperación de balón y su versatilidad en el medio campo, características que lo han convertido en un jugador destacado dentro del esquema celeste”.

Queda claro que será un movimiento difícil que se lleve a cabo debido a que hoy es un jugador que no solo es clave en el once titular, sino que también entra en la consideración del Vasco Aguirre. No hay que olvidarse que hoy se encuentra convocado a la Selección Mexicana.

¿Cuánto dinero podría pedir Chivas por Jesús Orozco?

Sin duda el Guadalajara de venderlo necesitará ir por un defensa de la misma o mayor calidad que Jesús Orozco Chiquete . Debido a esto podemos llegar a especular que el Guadalajara podría pedir más de nueve millones de dólares de mínima según lo informado por CIES Football Observatory , dato que aportaron en el día de ayer. Y decimos de mínima porque tranquilamente el Rebaño Sagrado podría pedir más.