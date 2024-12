Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX y regresó a Verde Valle luego haber sufrido la inseguridad de Zacatecas. En medio de todos los trabajos de cara al Clausura 2025 destapan el motivo por el que Cruz Azul no pagó aún por el fichaje de Jesús Orozco Chiquete. ¿Dudan del defensa?

El Rebaño Sagrado no para de dar de qué hablar debido a que está muy presente en el mercado de pases. Diferentes reportes indican que no solo buscan la llegada de Jordi Cortizo, Orbelín Pineda y Luis Chávez, sino que también quieren hacer una limpia de diez jugadores.

En medio de todos estos rumores, Jesús Orozco Chiquete se mantiene trabajando en Verde Valle. El defensa habría definido irse de Chivas para ser nuevo jugador de Cruz Azul en el próximo campeonato, pero de momento no se dio el anuncio esperado por todo el mundo.

Cruz Azul aún no hizo la compra de Jesús Orozco Chiquete. (Foto: IMAGO7)

Ayer por la mañana Medio Tiempo dio detalles de por qué la Máquina Cementera decidió no mover fichas por él. Según lo informado por Miguel Arizpe en su columna el acuerdo estaría cerrado y que recién en los próximos días se volverá a ver movimiento en el conjunto de la Noria para encarar el Clausura 2025 tras la eliminación frente a América.

“Muy bien. No se ha anunciado nada porque obvio no está cerrado, pero es prácticamente un hecho que está acá (…) De hecho Chivas no quiere; te comento para que lo pongas que ya se comunicó informando que no, pero vamos a ejercer la cláusula (11 millones de dólares)”, informó Arizpe con información de fuentes cementeras. Y agregó: “Ya hay un acuerdo de pretensiones económicas. Todo está ya encaminado”.