El ex jugador del Rebaño Sagrado no dudó en lanzar una fuerte indirecta para el seleccionador mexicano.

Adolfo Bautista no tiene pelos en la lengua. El ex jugador de las Chivas de Guadalajara no se guardó nada ante el mal resultado de la Selección Mexicana contra Estados Unidos de 2-0 en las eliminatorias de la Conacaf, que dejó muy mal parado al estratega Gerardo Martino, por lo que el ex atacante publicó una imagen en su cuenta de Instagram con una dura indirecta para el argentino.

El “Bofo” se convirtió en un ídolo de la afición del Rebaño Sagrado no solo por sus estupendas actuaciones dentro de la cancha, sino también por su frontal personalidad que casi nunca agradaba a los rivales, por ello siempre ha sido un crítico de jugadores, técnicos y directivos, pero en esta ocasión el agraviado fue el “Tata”.

Por todos es bien sabido que Martino ha decidido no convocar a Javier “Chicharito” Hernández, surgido de la cantera de Chivas para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, lo cual se ha visto reflejado en la falta de contundencia, sobretodo en los partidos de mayor apremio como ante Canadá en el Estadio Azteca y frente a Estados Unidos la noche del viernes, cuando el Tri quedó mucho a deber.

La indirecta del Bofo contra Martino

Esto motivó a que el “Bofo” subiera una fotografía en la famosa red social con un meme donde al parecer descalifica las actuaciones de Raúl Jiménez, canterano del América y pide el regreso de Chicharito y Carlos Vela, aunque está mas que claro que el elemento de Los Ángeles FC no tiene la menor intención de volver a ser llamado al combinado azteca, mientras que Hernández Balcázar no ha vuelto a aparecer desde hace más de un año.

Con dicha publicación Bautista dejó entrever su descalificación por las decisiones del seleccionador de México que perdió el liderato del octagonal de la Concacaf con el descalabro en la Unión Americana y el martes se medirá a los canadienses nuevamente, pero ahora en calidad de visitantes, en un partido que será igualmente complicado donde no hay muchas esperanzas para el Tricolor.

Así está México en el Octagonal