Afirman que falta de liderazgo y desconocimiento de Chivas, serían las razones de las indisciplinas

Se anunció la sanción que sufrieron los cuatro jugadores involucrados en la indisciplina que ha sido tema durante toda la semana en Chivas de Guadalajara, y que, sin duda, la directiva rojiblanca hizo un llamado también para quienes están en la plantilla como para quienes lleguen a reforzar las posiciones que quedarán vacantes en el equipo.

No obstante, muchos indicaron que en la interna del club tapatío no hay liderazgo dentro de los jugadores que conforman la plantilla, siendo una de las razones que podría recalar para las constantes indisciplinas que se han vivido en el último tiempo en el club.

Otro de los puntos que destacó Eric Olavarrieta en conversación con ESPN Digital, es el desconocimiento que tiene algunos jugadores con la historia que ha construido la institución más importante que tiene el futbol mexicano, por lo que no toman mucha importancia a defender como se debe los colores que portan día tras día.

“Lo primero es volver a lo básico, en términos de crisis, en términos de comunicación, que es algo que desde mi perspectiva no ha sabido hacer Chivas o no ha querido hacer, porque ya hemos analizado muchas crisis de Chivas y encontramos mensajes de disculpas, de ‘ya no lo vuelve a suceder, vamos a trabajar’ y vuelve a suceder. Entonces, primeramente, trabajar con una imagen de un líder”.

Sin duda que es un tema que se espera no se repita, producto de que están tratando con el equipo más grande del país, donde solo deberían estar enfocados y mentalizados con cumplir los objetivos que tiene el equipo de ir sumando títulos en las competiciones que se disputen.