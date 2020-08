Alejandro Vela asegura que el futbolista ya no está respetando la playera sobre los actos de indisciplina

Los actos de indisciplina de Uriel Antuna y Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara sigue dando que hablar dentro del ámbito futbolístico, en la cual un exfutbolista del Rebaño Sagrado Alejandro Vela, hermano de Carlos, envió un duro mensaje contra la situación vivida la semana pasada con los dos deportistas.

Y es que el nacido futbolísticamente en el equipo rojiblanco confesó que el jugador de hoy en día cada vez respeta menos la playera del equipo que está defendiendo.

“Cuando estas a la distancia es muy difícil de poder hablar, yo soy del que uno no conoce la historia que pueda estar viviendo, pero lo que me queda muy claro es que hoy en día se ha perdido el valor en donde el jugador no sabe que institución está representando”.

Además, agregó que “Los valores de la camiseta que está portando, creo que hoy en día el jugador ha perdido eso, enfocándose en otros puntos del ámbito deportivo, donde quieren figurar personalmente y las redes sociales no ayudan mucho en esa parte, porque existen muchas herramientas donde podemos exponernos”.

Finalmente, Vela añadió que “El jugador ha perdido el ocultar la parte privada de su vida porque se representa a mucha gente. No es obligación ser ejemplo de los demás, pero si hay un compromiso en demostrar puntos positivos de la vida que nos rodea”.

Los dos jugadores involucrados del actual plantel de Chivas ya fueron perdonados por los directivos del club, el cuerpo técnico y respectivamente sus compañeros, quienes fueron ayuda fundamental para su reintegración al equipo y los entrenamientos.