El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, apareció en el más reciente episodio del podcast del Escorpión Dorado al volante, grabado en la Perla de Occidente, en el que se confesó durante un divertido paseo por toda su carrera como futbolista profesional hasta que reveló el regaño que recibió tanto de Ricardo Peláez (director deportivo) como de Víctor Manuel Vucetich (director técnico) en agosto de 2020 tras el polémico video en la fiesta de cumpleaños de Uriel Antuna y al que posteriormente calificó de "pinche Judas".

Vega, durante la divertida entrevista a bordo de la SUV del Escorpión Dorado, reconoció que "sí, me cambiaron la vida mis hijos. Antes que estuvieran ellos, yo me creía la persona más importante, ahora ya paso a un segundo plano y las más importantes son ellos. Y sí te tratas de cuidar, de alejar de algunas cosas y la prioridad siempre van a ser ellos".

El portentoso atacante de las Chivas advirtió que "me alejé de los amigos que me invitaban a salir, iba a una fiesta, estaba un rato, regresaba. Ahora, ya con mis hijos en casa, siempre piensas en ¿qué estarán haciendo mis hijos? A veces, mi esposa me manda fotos de que los niños están llorando para que ya me venga, son cosas que te cambian muchísimo".

Alexis Vega reconoció que se ha centrado mucho por su familia (Instagram)

Indisciplina con Uriel Antuna

La historia en Instagram de Vega causó polémica en plena pandemia (Archivo)

¿Donde quedó ese Alexis desmadroso?: "Ya se quedó atrás", respondió Vega, quien de ese momentó rememoró una de sus más graves indisciplinas dentro de Chivas: "Me aventé la cagada de mi vida. Tienes que cagarla para poder aprender. Ese día era el cumpleaños de Antuna, obviamente, me llevo muy bien con él, pero ahora que se fue a Cruz Azul ya no contesta los mensajes. Haz de cuenta que me invita a su casa, estuvo con su familia, su hijo y todo ese rollo, yo ese día estaba en el pediatra con mi niña. Entonces, le digo al Antuna: hermano, salgo de aquí y voy para allá. Salgo del pediatra y me voy a la casa con mi mujer, ya no tenía pensado ir, porque era muy tarde y este guey había empezado a las 3 y eran como las 8 de la noche. El Brujo me manda un mensaje: hermanito, no me vas a venir a dar el abrazo. Le digo a mi mujer, hay que levantarnos y vamos, nos arreglamos y fuimos. Ya se estaban yendo todos. Había unos compañeros, que me vieron llegar y se fueron, yo creo que sabían que la iba a cagar".

El Grú Vega recordó además que "era pandemia y no estabamos muchos, a lo mucho 10 personas y el Antuna me dijo: hermano, quieres una cuba, quieres comer. Le digo, hermano, si me dan de comer, pues estaría bien, porque no hemos comido nada, nos dieron taquitos y me llevó una de smirnoff con juguito y me lo empecé a tomar tranquilo, ni siquiera llevaba la mitad del vaso y a un tío le llega con El Norteño al Brujo, o sea, de regalo. Le digo al Brujo, ven y vamos a grabar una historia para mis mejores amigos y ya yo grabo una primera historia y la subo a mejores amigos. Después que pasan dos canciones, todavía ni me terminaba el trago, le digo: vente para grabar otra y la grabo y lo quiero apretar para mejores amigos, pero no me doy cuenta y apreté al normal. Hazte cuenta que bloqueé mi celular, pensando que lo había subido a mejores amigos y lo dejé en la mesa y me puse a tomar un poquito más, pero todo relax".

El atacante rojiblanco continuó y explicó que "llego a casa como a las 9-10 de la noche, ahí si ya andaba todo pedo y mi hermano fue el que me dijo. ve lo que subiste, puras mamadas, eres un pendejo y empiezo a ver mi celular con mensajes de todos los grupos de Chivas, con los memes y todo eso. Luego recibí una llamada de Ricardo (Peláez), que estaba super enojado". Advirtió el regaño del director deportivo al revelar que "cuando recibo la llamada de Ricardo de 'ah pues, otra vez ustedes, no entienden'. me empezó a regañar porque obviamente está en todo su derecho. Al día siguiente, viajamos a Toluca porque teníamos un partido. Dijo: Vucetich quiere hablar con ustedes temprano. Estaban super enojados, entonces, llegué con Antuna, hablamos con Vucetich y dijo que era decisión de arriba, que nos iban a separar por tiempo indefinido. Ahí me empecé a cagar, dije nos van a madar a volar. No era la única vez que la había cagado, ya lo había hecho antes, en el cumpleaños de mi señora y un pendejo me grabó aventandome un reversazo y como que se me juntaron seguidas".

Vega recordó cuando entrenaban apartados en Verde Valle (IMAGO7)

Alexis Vega le confesó al youtuber Alejandro Montiel, quien encarna al Escorpión Dorado, que "me sentía mal, porque decía: El brujo no tenía nada que ver, yo la cagué. Entonces, nos dijeron por tiempo indefinido, no viajan al partido, se quedan y nos tenían entrenando en una canchita solitos a nosotros. De esos errores se aprende y de ahí ya no tomé smirnoff, me asqueé". Luego, el conductor le recordó que su excompañero pidió al árbitro central que le mostrara la tarjeta roja en su último duelo en el pasado Clausura 2022, por lo que el ariete rojiblanco lo calificó de "el pinche judas del Antuna". Y le reiteró si habían hablado al respecto y reveló que "no le dije nada". Por lo que ahora se volverán a ver las caras, el sábado 1 de octubre y posiblemente le recordará ese particular episodio de su más reciente enfrentamiento.

