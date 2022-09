El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, apareció en el más reciente episodio del podcast del Escorpión Dorado al volante, que fue grabado en la Perla de Occidente y en el que se confesó durante un divertido paseo por toda su carrera como futbolista profesional hasta realizar una emotiva revelación sobre el actual plantel rojiblanco, con el que finalmente se siente a gusto y admitió que "hay veces que te salen las cosas y hay veces que no, pero siempre tratar de disfrutarlo".

Vega, quien llegó al Rebaño Sagrado en enero de 2019 tras la vergonzante participación en el Mundial de Clubes de 2018, habló de su experiencia como rojiblanco en estos tres años y en los que pasó de ser un promisorio talento surgido de la cantera del Toluca a una de las principales figuras ofensivas del futbol mexicano y con la posibilidad de cumplir el sueño de competir en la máxima justa del planeta: la Copa Mundial de Qatar 2022.

El divertido podcast del Escorpión Dorado presentó en su episodio más reciente a la estrella del Guadalajara, actualmente concentrado con la Selección Mexicana en California para la Fecha FIFA de septiembre. Vega, en una plática muy sincera y distendida, se refirió a su carrera profesional desde que entró en el redil, en el que se volvió un líder, aunque también en el futbolista mejor pagado en apenas tres años.

El episodio de Vega fue grabado en Guadalajara (Instagram)

Alexis Vega, durante su intervención, se sinceró y recordó que "desde el primer instante que llegué a Chivas, sabía que llegaba a un equipo mediático, un equipo que tenía muchísima presión. Si bien o mal, cuándo yo llego, el equipo seis meses antes había quedado campeón (en Concachampions), jugadores se van, prestados, vendidos, era un equipo nuevo; llegaron muchísimos jugadores conmigo y bueno, nos costó como un año y medio o dos en los que nos fue de la chingada, no encontrábamos la idea de juego, nosotros hacíamos de todo para poder revertir la situación y no se nos daban los resultados".

Vega es la principal figura ofensiva de Chivas en la Liga MX (IMAGO7)

El estelar atacante del Guadalajara se puso emotivo y confesó que "ahora tengo un equipo más completo, más grande, ámplio que los que entran se han dado cuenta que lo hacen mejor que los que están jugando, es algo importante, porque nos ha ayudado muchísimo". Añadió que "obviamente yo sé de mi capacidad, sé que puedo resolver algunos partidos, pero siempre he sido de que sin mis compañeros no podría hacer nada yo solo. Juegues bien o no, te van a criticar, entonces, estoy mentalizado siempre en mi equipo, en nuestra afición y los que realmente están con nosotros y hay veces que te salen las cosas y hay veces que no, pero siempre tratar de disfrutarlo. Creo que nunca dejar de disfrutar es lo más importante".

