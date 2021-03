Se justificó: Amaury Vergara explicó por qué no asistió al Clásico Nacional

Este fin de semana ha sido fulminante para el Deportivo Guadalajara en demasiados aspectos. La derrota por goleada en el Clásico Nacional frente al América fue un golpe duro para la afición rojiblanca, la cual apuntó duramente contra los 3 pilares de la institución: Víctor Manuel Vucetich, Ricardo Peláez y Amaury Vergara.

A los primeros 2 los han tundido por el rendimiento del equipo, evidentemente; mientras que al último lo destrozaron por ni siquiera dar el presente en el estadio Akron. Esta información no tardó en viralizarse por las redes sociales y hasta se filtraron imágenes del dueño y presidente de Chivas disfrutando de una fiesta, en donde no se siguieron los protocolos sanitarios correspondientes.

"Ante la distorsión de información sobre el lugar donde vi el clásico: la familia para mí es un pilar, es un valor esencial en mi vida y en Chivas. El domingo acompañé a mi primo hermano en su enlace matrimonial, sin perderme ni un instante del partido y operando a distancia", explicó Amaury Vergara a través de su cuenta de Twitter.

Más adelante completó: "No me alcoholicé, me retiré a una hora prudente. Los valores, el ejemplo y la congruencia son y seguirán siendo ejes de mi gestión siempre". De esta manera, dejó en claro que simplemente acompañó a un familiar en uno de los momentos más importantes de su vida.

Muchos aficionados del Rebaño Sagrado compartieron su opinión ante estos tuits del presidente. A pesar de que algunos se mostraron en contra de su postura, la mayoría se mostró de su lado y volvieron a apuntar contra Víctor Manuel Vucetich y los jugadores del primer equipo.

