"Cuando Chivas acepte naturalizados podremos hablar de igualdad": Las redes se encienden por el comentario de un exjugador

Primero fue Victor Manuel Vucetich el que dijo que Chivas partía con desventaja del resto por utilizar solo jugadores mexicanos en su plantilla. El 'Rey Midas' fue condenado desde todos los ángulos en la Liga MX y se vio obligado a recular sus palabras y terminó por aclarar que no hacía una crítica, sino más bien un elogio a los rojiblancos por enfrentarse a "selecciones" como Rayados de Monterrey o Tigres UANL.

Ahora, y el que ha apuntado en esa misma dirección ha sido Damián Zamogilny, exjugador y ahora analista de TUDN, quien ha tratado de ¿responsabilizar? a Chivas de los pitos a Rogelio Funes Mori por parte de la afición nacional, que en algunos sectores siguen negados a ver a un nacido en Argentina defendiendo los colores del TRI.

"El día que Chivas acepte a los naturalizados como mexicanos se podría hablar de una igualdad. Ya se abrieron a jugar con hijos de mexicanos no nacidos en el país, ese próximo paso sería tremendo.", escribió el ex-Tecos en su cuenta personal de Twitter.

Tuit de Damián Zamogilny (TW Damián Zamogilny)

Bastaron solo minutos para que toda la comunidad rojiblanca se posicionara en contra de las palabras del analista por la misma red social del pajarito. "Y que tiene que ver Chivas en esto Ruso? Si la aficion no quiere a Funes Mori es por su falta de gol... no tiene que ver con que sea naturalizado...", preguntó uno de los usuarios.

No obstante, el exfutbolista siguió con su misma retórica y señalaba a Chivas como parte del problema a la hora de aceptar naturalizados, algo a lo que todos los usuarios rechazaron por considerarlo como "absurdo" y "sin sentido". "No es en contra de Chivas. Estás interpretando mal. Solo digo que si Chivas aceptará naturalizados, ayudaría a la aceptación del naturalizado como parte de y no verlo como un ente externo.", intentó justificarse luego, cuando ya el daño estaba hecho.