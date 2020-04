Angel Reyna reveló problemas de vestidor en Chivas

Angel Reyna militó en las Chivas de Guadalajara desde mayo del 2014 hasta diciembre de 2015 porque la directiva decidió no inscribirlo para el Clausura 2016 alegando problemas de indisciplina y finalmente el delantero ha roto el silencio.

“Ellos pretendieron enviarme a Chivas San Rafael. Ellos mandan el comunicado con todo y conferencia. Yo les mandé una carta en donde no me podían ni dirigir la palabra. Gracias a Jorge no me quitaron un peso. Llegamos a un acuerdo entre Jorge Vergara y yo de forma honesta, él me pagó todo lo que decía el contrato. Con Jorge yo no pude negociar por lo buena gente que era”, expresó.

Para Reyna el único que estaba comprometido con el éxito de la institución era Jorge Vergara, pero desde su punto de vista nunca logró rodearse de la gente indicada para conseguir buenos resultados.

“Lo que pasa es que no servían las buenas intenciones de Jorge, si los que realmente tenían que trabajar no lo hacían. Sus intenciones siempre fueron buenas, invirtió en refuerzos cuando la afición lo pidió; hizo el estadio y él se echó el equipo al hombro. Jorge no se rodeó de la gente correcta. Néstor y “Chepo” de la Torre se fueron de Chivas sin triunfos, pero sí con dinero”, continuó el ex rojiblanco.

A pesar del trago amargo que vivió cuando defendió los colores de Chivas, indicó que les desea todo lo mejor y apuesta a una buena gestión de Ricardo Peláez.