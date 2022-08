Los futbolistas suelen compartir muchas horas con sus compañeros además de los entrenamientos y los partidos, sino que también en las concentraciones previas a un compromiso o en su defecto en un llamado a Selección Mexicana, por lo que el delantero de Chivas, Ángel Zaldívar, reveló una historia que compartió con Érick Torres.

En una dinámica del Rebaño en su canal de YouTube, el Chelo fue entrevistado para conocer sus costumbres y experiencias como roomie de algunos futbolistas, en donde el atacante recordó una singular vivencia que tuvo junto al Cubo en una concentración con el Tricolor.

“En una concentración con la Selección, nos ponen juntos y tenía el historial de que me levantaba y que él también (dormidos). Estábamos en el CAR, en la primera noche en la madrugada escucho que empieza a hablar alguien, me desperté y de repente (el Cubo) se paró y se fue a la ventana. Pensé que solo se iba a asomar.

“No regresó, entonces me desperté a ver a dónde se había ido me lo encuentro y me dice: ‘nada, nada. Todo bien’. Al día siguiente le pregunté y me dijo: ‘estaba soñando que me perseguían, me fui a la ventana’. Dice que abrió la ventana y que fue corriendo, pero cuando sintió el pasto fue que se despertó y se regresó al cuarto”, recordó entre risas el Chelo.

IMAGO 7

¿Qué fue del Cubo Torres?

El delantero del Guadalajara que causó sensación tras su debut debido a su alta cuota goleadora fue perdiendo brillo y comenzó a enrrolarse en varios equipos como Houston Dynamo, Cruz Azul, Pumas, Xolos, Atlanta United y actualmente está en el Orange Country de la segunda división de Estados Unidos, donde ha marcado nueve goles en la temporada.

