Chivas está viviendo momentos sumamente complicados en todos los sentidos, en donde la falta de resultados positivos ha ocasionado que la afición e inclusive algunos jugadores no estén complacidos con la institución, por lo que un grupo de futbolistas ya habrían solicitado su salida del club ante los malos resultados.

El reportero César Huerta reveló que tres patea balones ya se pusieron en contacto con los miembros de la directiva para solicitar las facilidades para negociar su salida en el próximo mercado de fichajes, por lo que inclusive el periodista dejó en claro que estarían buscando mejores ofertas laborales con menor presión.

ver también El Doctor García destaca al reemplazo natural de Tecatito

“Es todo un tema. No me quisieron contestar si van a pagar parte de los boletos los jugadores, imagínate si me iban a contestar lo otro. Es un tema que me generó preocupación, que aún antes de jugar el Clásico, a medio torneo, tres futbolistas ya estén hablando con la directiva para que los deje salir, que les permita negociar en otro lado.

Encuesta ¿Qué debería hacer la directiva de Chivas? ¿Qué debería hacer la directiva de Chivas? Dejarlos ir Convencerlos de quedarse YA VOTARON 42 PERSONAS

“Me hace pensar que en plantel hay más de uno que es medio cobarde, que no quiera toparle a estos momentos difíciles y que prefiera irse a la cómoda con un equipo donde no haya tanta presión, mejor orientado y mejor proyectado, porque en Guadalajara no hay proyecto. Puedo entender que alguien prefiera establecer su empleo en una empresa donde haya mayores condiciones de éxito”, declaró el periodista en el canal de YouTube, Peloteros PQ.

¿Cuándo jugará nuevamente Chivas?

El Guadalajara tendrá una semana completa de trabajo, ya que el compromiso de media semana contra Tigres, porque es jornada doble, fue reprogramado para disputarse hasta septiembre, por lo que regresarán a la actividad el próximo viernes 19 de agosto cuando visiten el Estadio Victoria contra Necaxa.



¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!