"Pensé en retirarme": El impactante relato de Carlos Cisneros revelando todo lo que sufrió por su lesión

Carlos Cisneros es un futbolista que ha sufrido más de lo pensado en su corta carrera futbolística. Muchos recordarán la tremenda lesión que sufrió el canterano del Deportivo Guadalajara a fines de noviembre del año 2016: fractura en la tibia izquierda por estrés. Y no fue en un partido cualquiera: era la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura de Liga MX de aquel año ante el América, en el Clásico Nacional. Ya nada volvió a ser lo mismo para él desde entonces.

El atacante tuvo que sudar para volver a pisar un campo de juego y tener continuidad con el primer equipo, ya que tuvo severos problemas para superar la lesión. La misma se fue agravando y hasta tuvo que ser operado de un tumor benigno en la zona. La recuperación estaba prevista para dentro de unos 6 meses, pero pasaron 4 años y el exelemento del Toluca seguía sufriendo, por lo que hasta pensó en colgar los botines.

"Quizás sí, algún día lo pensé (retirarme). Pero igual llegué a pensar cómo sería mi vida sin jugar futbol y no me veía ahí. Es algo que también me motivó", confesó Carlos Cisneros en la reciente conferencia de prensa que dio en Chivas. Mientras habló de este tema, se lo notó muy conmovido y seguramente aliviado de haber pasado lo peor. Superó todos los traumas que se le presentaron y hoy está nuevamente haciendo lo que más disfruta.

Carlos Cisneros pensó en retirarse (Imago 7)

Más adelante detalló: "(Fue) Muy difícil, es bastante tiempo que sufrí y batallé con la lesión, aproximadamente cuatro años. Creo que es algo que me sirvió mucho para trabajar la mente, mi físico que también mejore. Por algo pasan las cosas. Agradezco a eso, porque sino no sería el jugador que soy ahora".

"Para mi la lesión ya quedó atrás. No me quiero ni acordar. Y en el nivel futbolístico me siento muy bien, creo que de los últimos torneos es ahora cuando me siento mejor física y futbolísticamente hablando", sentenció el Charal. En este campeonato Apertura 2021 de Liga MX participó de los 7 partidos que disputó Chivas (368 minutos), por lo que está recibiendo mucha confianza por parte de Vucetich.