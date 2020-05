Carlos Salcido revela que planeaba retirarse en Chivas

Carlos Salcido es uno de los grandes ídolos contemporáneos del Club Atlético Guadalajara y como todo enamorado de la institución soñaba despedirse del futbol profesional vistiendo la camiseta de sus amores.

Muchos pensaron que el momento del retiro del defensor llegaría después de haber conseguido el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018 y efectivamente era lo que el jugador tenía en mente.

Salcido levantando la copa de campeones de Concacaf (Jam Media)

"Yo tenía todo pensado por el mundial de clubes. El momento en el que yo pensé retirarme fue después de un entrenamiento cuando estábamos en medio de la serie contra Seattle. Hablé con Matías Almeyda y con Jorge Vergara, que en paz descanse, ahí tomé la determinación y me despedí. Pensé que me retiraba tras ese torneo fuera campeón o no", expresó Salcido en una entrevista con TUDN.

Finalmente Salcido tomó la determinación de continuar un año más y consiguió contrato con los Tiburones de Veracruz y a pesar de no haber tenido el retiro soñado con el equipo de su infancia, no se arrepiente de sus decisiones.

Curiosamente por cosas del futbol el último partido como profesional de Carlos Salcido fue contra las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron en el Apertura 2019, claramente el destino quería que se despidiera en Guadalajara.