Ropas de marca, autos del año, las joyas más finas -y brillantes-, relojes de gama alta, y cientos de fotos en Instagram exhibiendo cada una de estas bajo la más grande de las sonrisas; todo ese cóctel de 'ingredientes' da como resultado al futbolista de la máxima categoría, quien es uno de los tantos beneficiados del más que lucrativo 'mundillo' del futbol.

El balompié azteca no escapa de este cliché: cientos de jugadores de la Liga MX acumulan miles de seguidores en redes sociales y aprovechan esta ventana para 'mostrarse' en su día a día en una vida llena de lujos y comodidades que escapan de la gran mayoría. Pocos son excepción a la regla, y uno de estos pertenece a Chivas: Jesús Angulo.

El 'Canelo' destaca por su sencillez en cada ámbito de su vida. A pesar de ser uno de los futbolistas del Rebaño más activos en redes, y que incluso tiene un canal de Youtube, su estilo de vida escapa del prototipo de jugador que llega al primer nivel. En un podscast llamado 'Entre Compas', el mediocampista dio una pincelada que lo define y lo diferencia de gran parte de sus colegas.

"La neta no soy mucho de comprar así cosas de marca, o sea sí tengo cosillas, dos, tres pares, cosillas así, porque también me detienen mucho mi papá, mi novia, como que me cuelgan la cabeza porque no me dejan gastar en pende... pues. Estos pin... lentes son de Shein de 19 pesos, wey. A mí no me los chulean pero me costaron 19 pesos, te lo juro", comentó.

Angulo recordó su paso por Dorados y el sueldo que cobraba en aquellos años. El jugador recordó que esa experiencia lo hizo crecer como persona y mucho mas consciente de todo lo que el futbol genera. "Cuando yo estaba en Dorados empecé con 10 mil pesos mensuales y yo decía: 'Pu.. madre, es un montón de dinero'. Y en ese entonces tenía 18 años. No sé cómo pero al terminar el mes, ya no tenía dinero. Se te hacía un chin... de dinero pero a la hora de gastarlo se iba de volada. Conforme vas ganando más dinero quieres comprar más cosas y eso te chin... porque tienes que guardar dinero", agregó.