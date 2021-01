Chivas Femenil: Carolina Jaramillo sostuvo que "el equipo se achicó pero el grupo está cada vez más unido"

Carolina Jaramillo, la gran figura del triunfo de Chivas Femenil ante Juárez FC y una de las integrantes del once ideal de la fecha inaugural del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil, contó sus expectativas en este nuevo campeonato que acaba de iniciar y resaltó la unión del grupo tras la salida de más de una decena de jugadoras, de entre las que se destaca Norma Palafox.

Chivas de Guadalajara Femenil empezó con el pié derecho el Guard1anes Clausura 2021. Por la Jornada 1, inaugurando oficialmente el nuevo año y el nuevo campeonato de la Liga MX Femenil, el Rebaño Sagrado venció por 2 a 0 ante Juárez FC con tantos de Melissa Sosa, en propia puerta, y de Joseline Montoya, tras una gran asistencia de Carolina Jaramillo, y defendió el invicto en el Estadio Akron por fechas inaugurales del balompié azteca.

Chofis va a cumplir el sueño de todos nosotros ��



¡Va a estar cerca del Pastor! ������https://t.co/ToZSPVpd9I — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) January 13, 2021

Carolina Jaramillo, quien fue partícipe necesaria en los dos tantos del triunfo en el debut de Chivas de Guadalajara ante Juárez FC, dialogó este miércoles con Chivas TV, donde se refirió al triunfo ante las Bravas, contó sus expectativas en este nuevo campeonato que acaba de iniciar y resaltó la unión del grupo tras la salida de más de una decena de jugadoras, de entre las que se destaca la histórica goleadora del Rebaño Sagrado, Norma Palafox.

Las principales declaraciones de Carolina Jaramillo:

Sobre el triunfo ante las Bravas y su nivel en el debut durante el Guard1anes Clausura 2021: "Hemos estado trabajando muy duro. No ha sido nuestro mejor partido pero dimos lo mejor de nosotras. No debemos relajarnos, debemos seguir trabajando. Tenemos mucho para dar, veo bien al equipo. A las Bravas no se le notaba que quisiesen ganar, pero tuvimos motivación, fuimos por el resultado y pudimos conseguirlo."

Respecto a su nueva posición en el campo de juego, asignada por Édgar Mejía: "Yo en lo personal me siento cómoda en muchas posiciones. No conocía ni tenía experiencia como enganche, pero me sentí bien, todavía hay trabajo de adaptación y creo que lo puedo hacer mejor incluso. Estoy contenta con el nivel que tuve en el partido y ahora vamos por más."

Sobre las expectativas en el Guard1anes Clausura 2021: "Lo principal es clasificar a la Liguilla. Eso se va a conseguir ganando cada partido, tenemos que ir paso a paso, pensar partido a partido. Debemos dejar que fluya. Lo estamos haciendo bien, pero tenemos que hacerlo mejor. El equipo se achicó pero estamos cada vez más unidas. Mi objetivo aquí es llegar a la final, donde merece estar Chivas, y pelear por ganar la Liga MX."

Respecto al inminente duelo por la Jornada 2 ante Mazatlán: "Creo que tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo. Enfocarnos en nuestro juego y no en el de ellas. Ellas están motivadas para empezar ganando luego de quedar afuera de la Liguilla, así que tendremos que estar preparadas."