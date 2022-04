Alexis Vega, estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, todavía no ha llegado a un acuerdo con la directiva de la institución para renovar y extender su vínculo, por lo que un reporte de la prensa especializada advirtió de la posibilidad de un precontrato en este verano desde Europa, para poder marcharse del redil como agente libre en el mercado de pases invernal, en enero de 2023.

El primer equipo del Rebaño Sagrado trabajó este jueves en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con el portentoso atacante que viene de clasificar a la Copa Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, en los preparativos finales para su próximo encuentro: frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El "Gru" Vega se reportó el lunes pasado a los entrenamientos en Verde Valle, a pesar que debía integrarse el viernes tras culminar la concentración con el Tri y desde entonces trabajó en los preparativos para la visita a su ex equipo Toluca en el Estadio Nemesio Diez. En la semana ofreció una entrevista a Marca Claro en el que platicó solamente de su paso por la Selección y evitó hablar de las Chivas. Por lo que ha sido centro de análisis en los principales programas de televisión especializados en la actualidad del futbol mexicano.

La mesa de expertos del programa La Última Palabra, que transmite la cadena Fox Sports en México, analizó el retraso en la renovación de Alexis Vega con las Chivas y una de las intervenciones más interesantes la ofreció el periodista Fernando Cevallos, quien señaló que "se está complicando muchísimo la negociación. Chivas está desesperado, ya le hicieron una propuesta, ya le hicieron una mejora (a esa primera oferta) y Alexis sigue sin aceptar y va a aguantar hasta el verano".

Cevallos advirtió que "hay interés de algunos clubes europeos, (los representantes de Vega) están esperando si ese interés se convierte en propuesta formal, llamese precontrato, porque ya en verano podría haber un precontrato a seis meses de quedar libre y sí existe ese precontrato, con ciertas condiciones que se ha dicho, Vega les va a decir a Chivas 'gracias' y se estaría yendo", en enero próximo. Añadió que "ahora, si esas propuestas y negociaciones que han habido de palabra, no se trasladan a algo por escrito y ya más formal, pues Vega se va a sentar y va a aceptar la propuesta de Chivas".

Eduardo "Yayo" de la Torre aprobó el análisis de su compañero en la mesa de expertos del programa de Fox Sports y aprovechó la ocasión para enviarle un recadito al delantero de las Chivas al señalar que "yo que Vega también volteara a ver lo de Orbelín Pineda, o sea, no todo es un paraíso, porque cuando llegas así de libre, el club al que vas no te valora totalmente y piensa, que si funciona bueno y si no, como no invertimos, no hay problema".

El ex goleador del Guadalajara en los 90, culminó su intervención y reconoció que "a Alexis Vega las condiciones que sí le noto o le resaltaría es ese cambio de ritmo, esa velocidad, tiene esa potencia que es necesaria en Europa para triunfar, sobre todo como delantero".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!