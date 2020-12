Alexis Vega mostró la recuperación de la lesión en su tobillo en las redes sociales

Alexis Vega no jugó al 100% en lo físico este sábado, en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liguilla ante León. Sin embargo, el jugador no quería perderse la oportunidad de estar en cancha y dar todo por el equipo, buscando la clasificación que, lamentablemente, no consiguió el Rebaño Sagrado.

Luego de jugar infiltrado ante las Esmeraldas en el Nou Camp, al igual que ocurrió con José Juan Macías, el delantero compartió la recuperación de su tobillo a través de las redes sociales.

En el encuentro de ida, Alexis Vega sumó 45 minutos de juego mientras que, en la vuelta, disputó 54. Sin embargo, no pudo hacer la diferencia en la serie, que finalizó en derrota para las Chivas de Guadalajara.

Ahora, el jugador, al igual que todo el plantel, tendrá una semana de descanso, luego de finalizado los trabajos. Por lo que, se espera, retorne al 100% cuando se retomen los entrenamientos, casi promediando el mes de diciembre.

