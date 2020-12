María Sánchez y Nicole Pérez se despidieron de Chivas Femenil y se suman a la lista de salidas del equipo

Siguen las bajas en las Chivas de Guadalajara Femenil. Este jueves, la institución Rojiblanca anunció las salidas de María Sánchez y Nicole Pérez, dos de las más destacadas jugadoras del plantel durante el último Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El motivo de la salida de las jugadoras pasa por desacuerdos en lo contractual; no se llegó a un acuerdo entre ambas partes para la renovación. Esto se dió luego de que Nelly Simón, directiva deportiva de Chivas Femenil, sostuvo que "ellas tienen inquietudes personales y se hacen a un lado del equipo", algo que generó disconformidad en los aficionados.

Defendieron la Rojiblanca con orgullo y hoy deciden tomar un nuevo camino.



���� ¡Gracias, @nicolepj08 y @Maria17_7! ���� pic.twitter.com/bZHtLJFE0P — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 10, 2020

"No me queda más que agradecer a todas la afición, directiva, cuerpo técnico y compañeras de Chivas. fue una decisión muy difícil, pero me voy muy contenta por la última temporada. Fue un año de aprendizaje y crecimiento. Me duele dejar una institución como Chivas", manifestó Sánchez en un comunicado, publicado en sus redes sociales.

Muchas Gracias Chivas. Comunicado Oficial. pic.twitter.com/xHRRYquVcQ — Maria Sanchez (@Maria17_7) December 10, 2020

"Cómo expresar lo agradecida que estoy con Chivas por haber tenido la oportunidad de debutar y crecer como jugador y persona. Haber tenido la oportunidad de representar a Chivas es algo que siempre llevaré conmigo en mi corazón", escribió Nicole, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Ambas se suman a una cada vez más grande lista de bajas de cara al Clausura 2021': Guadalupe Velázquez, Gabriela Huerta, Samara Alcalá, Priscila Padilla, María Fernanda Ayala, Janelly Farías, Andrea Sánchez y Daniela Pulido.