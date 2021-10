La tarde del miércoles se dio a conocer el lamentable fallecimiento del periodista Javier Sahagún, un ferviente seguidor de las Chivas de Guadalajara, lo cual motivo que el conjunto rojiblanco se uniera al pésame para toda la familia del comunicador, quien trabajó por muchos años en Televisa Deportes.

El Rebaño Sagrado no pasó por alto la terrible pérdida que significó la muerte del también narrador de boxeo y especialista en los reportajes de color con un estilo único, por lo cual fue recordado en varias oportunidades por amigos y ex compañeros de profesión con quienes compartió muchos años de trabajo y quienes solo tuvieron palabras de agradecimiento no solo por su profesionalismo, sino por la calidad humana que tenía.

“Lamentamos el fallecimiento del ChivaHermano y Periodista, Javier Sahagún. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, fue lo que publicó el Guadalajara en su cuenta oficial de Twitter como muestra de empatía por el mal momento y recordando la afición que sentía Sahagún por el Rebaño Sagrado.

Fue el periodista Javier Alarcón, en un video que subió a sus redes sociales, quien reveló el motivo por el que Javier Sahagún Campos perdió la vida, pues desde hace algunos años se le detectó un cáncer que al parecer había vencido, pero todo indica que volvió más agresivo y eso fue lo que terminó con su vida.

Sahagún es recordado por magníficos reportajes de color en distintos partidos y eventos deportivos como Mundiales y Juegos Olímpicos, así como por sus narraciones de boxeo y lucha libre, además de su magistral presentación del luchador de la WWE, Randy Orton, cuando eran transmitida por Canal 5 hace algunos años.

!En Rebaño Pasión nos unimos a la pena que embarga a su familia!