Jaime Lozano lo tiene muy claro, si llega a Club Guadalajara como director técnico hay elementos que no entran en sus planes no solo por su forma de juego, sino por lo que han hecho también fuera de la cancha, por lo cual hay nombres de futbolistas que se irían de la institución en caso de que se concrete el fichaje del joven timonel, quien llegaría con la medalla de bronce obtenida en Tokio como su mayor logro.

El “Jimmy” tiene una visión del futbol que se implementó en los Juegos Olímpicos en la categoría Sub-23, donde Alexis Vega y Uriel Antuna fueron elementos claves para conseguir el objetivo de la presea, razón fundamental para confiar en su capacidad en el trabajo con jóvenes, una de las cartas fuertes del Rebaño Sagrado para el futuro a mediano y largo plazo.

Los jugadores que se irán de Chivas

Según información de Azteca Deportes, Lozano no contaría con los servicios de Cristian Calderón, un volante con enormes cualidades y gran dinámica que nunca ha logrado cumplir con las expectativas, ni mostrar parte de lo que lo consolidó con los Rayos del Necaxa, por ello estaría fuera del conjunto rojiblanco que tratar de conformar su plantilla con base en elementos surgidos de la cantera.

Otro futbolista que no entraría en planes es Oribe Peralta, quien se ha cansado de “calentar la banca” en los casi dos años que suma en Chivas, donde apenas tiene dos goles oficiales, uno en Copa MX a los Correcaminos en octubre del 2019 y otro en la Liga MX frente al San Luis, en enero del 2020, aunque tampoco en duelos amistosos se ha hecho notar con base en la experiencia que lo llevó al conjunto tapatío.

Ricardo Peláez y Amaury Vergara no tienen prisa para encontrar al nuevo timonel de Guadalajara, pues es un hecho que Michel Leaño va a terminar el Torneo Grita México Apertura 2021 cerrando con todo por un boleto a la Liguilla, pero ambos dirigentes saben que no cuenta con las herramientas suficientes para plantear un proyecto a futuro por mucho que sea amigo del dueño, para lo cual el ex futbolista tratará de convencerlo de llevar al “Jimmy” a la dirección técnica.