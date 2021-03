Chivas investiga posible indisciplina de Alexis Vega: habría roto concentración en Mazatlán

En las últimas horas, el Deportivo Guadalajara sorprendió al anunciar el despido de 3 colaboradores de seguridad y vigilancia del primer equipo: Francisco Alejandro Cuevas, Edson Curiel e Irwin Nuño Martínez. Estos eran los encargados de la logística en los viajes del plantel fuera de Guadalajara, por lo que esta decisión llamó la atención y mucho. ¿Qué sucedió?

Chivas despidió a 3 elementos de Seguridad.

De acuerdo a la información de Erick López, periodista de TUDN, el gran involucrado en esta situación sería Alexis Vega. El delantero de 23 años que ahora se encuentra disputando el Preolímpico con la Selección Mexicana habría incurrido en una indisciplina cuando Chivas visitó a Mazatlán por la Jornada 10 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

Alexis Vega habría incurrido en nueva indisciplina (Imago 7)

"Tras el despido de elementos de seguridad del 1er equipo: Información apunta a una indisciplina de Alexis Vega en Mazatlán. La investigación realizada por Chivas, respalda al jugador. NO se ha comprobado la falta", explicó de manera contundente el reportero. Sin embargo, no queda ahí.

Más adelante, en otro tuit, añadió: "La versión de que Alexis rompió concentración existe y aunque de momento la investigación dice que no incurrió en una falta no quiere decir que esté cerrada y si se comprueba vendrán sanciones sobre el jugador". El periodista no agregó detalles de qué tipo de indisciplina se trataría.

Alexis Vega tiene antecedentes

Cabe resaltar que Alexis Vega ha incurrido en distintas indisciplinas desde que es jugador del Deportivo Guadalajara. Su acción más recordada es la que protagonizó con Uriel Antuna, cuando se grabaron de fiesta y bebiendo alcohol a horas de que Chivas se mida ante Toluca por Liga MX.