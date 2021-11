Ex Chivas

Javier López acumula 12 anotaciones y tres asistencias con el San José Earthquakes en una temporada de ensueño para el joven futbolista mexicano. El que fuera un 'diamante en bruto' de Chivas de Guadalajara está teniendo un "renacer" como jugador después de los problemas extradeportivos que pusieron punto y final a su paso por el Rebaño.

Desde Chivas no se olvidan de los problemas de indisciplina de la 'Chofis' y pareciera no haber vuelta atrás en su idea de desprenderse del mediocampista. Y es que a pesar de que las relaciones entre club y jugador llegaron a un punto de no retorno, se esperaba que con esta "nueva cara" de López desde las oficinas rojiblancas dieran su brazo a torcer y aceptaran una vuelta del futbolista cuando finalice su cesión con la tropa que dirige Matías Almeyda en la MLS.

No obstante, y de acuerdo a información que publica ESPN este martes 2 de noviembre, desde el Rebaño no quieren saber nada de la Chofis y esperan un llamado del San José para conocer sus intenciones con el mexicano. "San José lleva mano y tiene dos opciones en la mesa: La primera es pagar la ficha del futbolista y quedarse con él de forma definitiva; la segunda es extender el préstamo hasta junio de 2022.", se puede leer en parte de la información.

Sin importar cuál de las dos caminos siga el equipo de la MLS, lo cierto es que desde Chivas quieren hacer caja con un futbolista que se ha revalorizado en esta nueva etapa. Al igual que JJ Macías, López es uno de los elementos rojiblancos sobre los que se esperan sacar mayor rédito económico en el futuro.

"En caso de que la escuadra californiana no pague a Chivas, la directiva del Rebaño buscará acomodarlo y lo pondrá en el mercado, pues ven en él un activo importante para negociar y poder encontrar dinero que les permita realizar negociaciones futuras para adquirir refuerzos o buscar un intercambio atractivo.", se explica en el texto.