El sueño europeo de JJ Macías cada vez luce más oscuro. El exjugador de Chivas de Guadalajara está viviendo una situación complicada en el Getafe y el conjunto madrileño ya le estaría buscando acomodo en otro sitio. Y a pesar de lo que se habló en los últimos días, sobre su posible retorno a la Liga MX, desde el Rebaño afirman no saber nada del futuro del delantero.

Así lo expresó el propio Ricardo Peláez en conferencia de prensa, en donde destacó que respetarán la decisión que tomen desde el Getafe. "No, no hemos tenido comunicación con el porque tiene un año con el Getafe y hay que ser respetuosos. No hemos recibido tampoco comunicación de ellos (Getafe) y vamos a cumplir los tiempos; si hubiera algo, entraríamos en comunicación para resolver, pero no es el caso", contó el directivo.

Desde medios españoles se insiste en que el conjunto azulón le busca acomodo en otro club para liberar una plaza de extracomunitario. Sin embargo, el andar irregular de Macías con el Getafe no invita al optimismo y son pocas las ofertas que han llegado a las oficinas del cuadro madrileño.

El aún jugador de Chivas no ha anotado ningún tanto desde su arribo a la Primera División de España y no cuenta para Quique Sánchez Flores, entrenador que llegó al banquillo del Getafe hace unos meses tras la destitución de Michel González, quien fuera el principal valedor del fichaje del mexicano.

Para llover sobre mojado, los azulones anunciaron en las últimas horas el fichaje del delantero Borja Mayoral, ex Roma y Real Madrid que llega para apuntalar la zona ofensiva del equipo, algo que limitará aún más las pocas participaciones que ha tenido Macías desde su llegada al Coliseum Alfonso Pérez.